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Dev şirket açıkladı! 4 Mayıs’tan itibaren başlıyor

29.04.2020 15:27

Son güncelleme : 29.04.2020 15:33
ABD’li havayolu şirketi JetBlue Airways, yeni tip corona virüse (Covid-19) tedbir amacıyla 4 Mayıs’tan itibaren tüm yolcuların uçuşlarda maske takmasının zorunlu olacağını açıkladı.



ABD’nin 6. en büyük havayolu şirketi JetBlue Airways’in Yönetim Kurulu Başkanı Joanna Gerathy, “Maske takmak kendinizi korumakla ilgili değil, etrafınızdakileri korumakla ilgili. Bu uçuşların artık yeni normallerinden biri olacak” açıklamasını yaparak, 4 Mayıs’tan itibaren yolculara, check-in zamanından inişe kadar, maske takma zorunluluğu getireceklerini söyledi.

Sadece maske takamayacak kadar küçük olan çocuklar bu kuraldan muaf tutulacak. Şirket bu kapsamda müşterilerine e-posta ile hatırlatma yapılacak ve kendi maskelerini yanlarında getirmelerini isteyecek.

Dünyanın en büyük havayolu şirketi American Airlines ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, yolcularına  önümüzdeki aydan itibaren bazı uçuşlarda maske ve el dezenfektanı verileceğini duyurmuştu.




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