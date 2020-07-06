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Dev şirket açıkladı! Kalıcı hale getirecek...

06.07.2020 14:51

Son güncelleme : 06.07.2020 14:51
Teknoloji şirketi Fujitsu, corona virüsle mücadelede `yeni normal` kapsamında Japonya`daki binalarının kapasitesini yarıya indirip evden çalışma sistemini kalıcı hale getireceğini duyurdu.



Şirket, 'İş Hayat Değişimi' adını verdiği programla, ülkedeki 80 bin çalışanına evden çalışma imkanı tanıyacak.

Programla beraber şirket çalışanlarına esnek çalışma saatleri sunulacak ve mümkün olan her koşulda evden çalışmaları teşvik edilecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Fujitsu yazılı açıklamasında 'yeni çalışma yöntemiyle çalışanlarına daha güçlü, üretici, yaratıcı bir deneyim, müşterileri ve topluma da yeni değerler vaadinde' bulunduklarını söyledi.

Şirket ayrıca, çalışanların evden, büyük kurumsal merkezden veya uydu ofisi aracılığıyla işlerine devam edebileceklerini belirtti.

Twitter da Mayıs ayında çalışanlarının tercih etmeleri durumunda 'sonsuza dek' evlerinden çalışabileceklerini duyurmuştu.

Stony Brook Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Dijital Yenilik biriminde görevli Profesör Sree Sreenivasan, Twitter'ın bu kararının çalışma hayatı için 'dönüm noktası olduğu' yorumunu yapmıştı.

Bu ay başında Google ve Facebook da çalışanlarının yıl sonuna kadar evlerinden işlerine devam edebileceklerini açıklamıştı.

Google önce bu uygulamanın 1 Haziran'a kadar geçerli olduğunu duyurmuş, daha sonra yedi ay uzatmıştı.




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