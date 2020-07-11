Emirates Başkanı Sir Tim Clark, Orta Doğu hava yolunun koronavirüs pandemisi nedeniyle 9.000 kadar kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
Dev şirketin tarihinde bir ilk!
11.07.2020 14:19
Son güncelleme : 11.07.2020 14:19
Dünyanın en büyük uzun mesafe taşımacılığı ilk kez bu kadar çok kişiyi işten çıkarma kararı alıyor. Krizden önce Emirates'in 60 bin personeli vardı.
Sir Tim Clark, havayolunun zaten personelinin onda birini kestiğini ancak "Muhtemelen yüzde 15'e kadar bırakmak zorunda kalacağız" dedi.
Küresel havayolu endüstrisi koronavirüsten ciddi bir şekilde etkilendi ve operasyonları durma noktasına geldi.
BBC ile yaptığı röportajda Sir Tim, Emirates'in "diğerleri kadar kötü olmadığını" da sözlerine ekledi.
BBC Türkçe
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