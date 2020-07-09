Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı

09.07.2020 10:22

Son güncelleme : 09.07.2020 10:22
Ticaret Bakanlığı`nın bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin İhracat Beklenti Endeksi, önceki çeyreğe göre 27,6 puan azalarak 83,5 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 5,9 puan azalışla 82,3 oldu.



AA

Bakanlık, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti  Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe  göre 27,6 puan azaldı. İkinci çeyrekte 111,1 olan endeks, üçüncü çeyrekte 83,5  seviyesine geriledi. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 39,8 puan  azaldı.

İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan 100’ün üzerinde  gerçekleşen gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ile ihracat sipariş  beklentisi sorularına ait endeksler ihracat beklentisi endeksini pozitif  etkilerken, 100’ün altında gerçekleşen şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve  son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi sorularına ait endeksler negatif  etkiledi.

İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ

2020'nin üçüncü çeyreğine ilişkin İthalat Beklenti Endeksi ise ikinci  çeyreğe kıyasla 5,9 puan azalarak 82,3 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen  yılın aynı dönemine göre de 5,8 puan azaldı.

İthalat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan 100’ün üzerinde  gerçekleşen ithalat beklentisi (gelecek 3 ay) ile ithalat birim fiyatı beklentisi  (gelecek 3 ay) sorularına ilişkin endeksler, ithalat beklenti endeksini pozitif  etkilerken, 100’ün altında gerçekleşen şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve  ithalat sipariş düzeyi (son 3 ay) sorularına ilişkin endeksler negatif  etkiledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:07119.545
Değişim :  0,70% |  832,38
Açılış :  119.349  
Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
119.655 En Düşük
119.349
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 34,10 7.815.140 % 10,00  
VKFYO 6,39 642.725 % 9,98  
PKENT 251,70 316.639 % 9,96  
GLRYH 13,10 1.916.779 % 8,18  
OSMEN 13,03 17.786 % 8,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6540 8,6974 % 0,36  
Frank 7,2989 7,3429 % 0,28  
Riyal 1,8244 1,8335 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.814 4,38  
Altın Gr. 400 400 1,32  
Cumhuriyet 2.592 2.613 7,90  
Tam 2.668 2.681 8,10  
Yarım 1.296 1.312 3,90  
Çeyrek 648 657 2,00  
Gümüş.Ons 18,82 18,86 0,11  
Gümüş Gr. 4,16 4,17 0,04  
B. Petrol 43,27 43,27 -0,03  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru