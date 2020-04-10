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Dış ticaret endeksleri açıklandı

10.04.2020 10:33

Son güncelleme : 10.04.2020 10:37
İhracat birim değer endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 1,4, ithalat birim değer endeksi yüzde 6,1 geriledi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin dış ticaret  endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına  göre yüzde 1,4 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,4 ve  ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,5 artarken, yakıtlarda yüzde 8,6 ve imalat  sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2 geriledi.

İthalat birim değer endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 6,1 azaldı.  Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,8, ham  maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4, yakıtlarda yüzde 13,5 ve imalat sanayisinde  (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,5 düştü.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,1 YÜKSELDİ

İhracat miktar endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yıllık  bazda yüzde 4,1 artış gösterdi. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,5 ve  imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,5 yükselirken, ham  maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,7 ve yakıtlarda yüzde 21,6 azaldı.

İthalat miktar endeksi de şubatta yıllık bazda yüzde 15,3 arttı.  Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,6, ham maddelerde (yakıt  hariç) yüzde 51,9, yakıtlarda yüzde 1,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün  hariç) yüzde 11,5 artış kaydetti.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ocakta 171,4  olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,1 azalarak, şubatta 162,6 oldu. Takvim  etkilerinden arındırılmış seriye göre Şubat 2019'da 153,2 olan ihracat miktar  endeksi 0,5 artarak, bu yılın şubat ayında 153,9 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ocakta 141,4  olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,2 azalışla şubatta 138,2'ye geriledi. Takvim  etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın şubat ayında 114,4 olan  ithalat miktar endeksi yüzde 15,4 artışla bu yıl şubatta 128,5'i buldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine  bölünmesiyle hesaplanan ve Şubat 2019'da 101,7 olarak elde edilen dış ticaret  haddi, 5,1 puan artışla Şubat 2020'de 106,8 olarak kayıtlara geçti.

 




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