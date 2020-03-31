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Dış ticaret istatistikleri açıklandı

31.03.2020 10:01

Son güncelleme : 31.03.2020 10:10
Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3, ithalat yüzde 9,8 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 artarak 14 milyar 653 milyon dolar, ithalat %9,8 artarak 17 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE İHRACAT %4,1, İTHALAT %14,3 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 artarak 29 milyar 357 milyon dolar, ithalat %14,3'lük artışla 36 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ŞUBAT AYINDA %72,0 ARTTI

Şubat ayında dış ticaret açığı %72,0 artarak 1 milyar 733 milyon dolardan 2 milyar 981 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Şubat ayında %89,2 iken, 2020 Şubat ayında %83,1'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE %86,0 ARTTI

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %86,0 artarak 4 milyar 23 milyon dolardan 7 milyar 484 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Şubat döneminde %87,5 iken, 2020 yılının aynı döneminde %79,7'ye geriledi.

ŞUBAT AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %95,0 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Şubat ayında imalat sanayinin payı %95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,2 oldu.

2020 Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

ŞUBAT AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %76,2 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Şubat ayında ara mallarının payı %76,2, sermaye mallarının payı %12,4 ve tüketim mallarının payı %11,1 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Şubat döneminde ise ara mallarının payı %77,2, sermaye mallarının payı %12,2 ve tüketim mallarının payı %10,2 oldu.

ŞUBAT AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 341 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla;  906 milyon dolar ile Irak, 857 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 766 milyon dolar ile İtalya ve 740 milyon dolar ile ABD takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,5'ini oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 755 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 725 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 722 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 650 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 486 milyon dolar ile ABD takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,8'ini oluşturdu. 

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta ise  Rusya  Federasyonu ilk sırayı aldı. Şubat ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 1 milyar 714 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 712 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 623 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 133 milyon dolar ile ABD ve 750 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,3'ünü oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Ocak-Şubat döneminde Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 797 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 598 milyon  dolar  ile  Çin, 2 milyar 971 milyon dolar  ile  Almanya,  2 milyar 356 milyon dolar  ile  ABD  ve 1 milyar 545 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,7'sini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %3,6 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat %3,6, ithalat %7,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %1,4, ithalat %9,2 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,4 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %95,0'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4'tür. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,2'dir.

Şubat ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %77,9'dur.Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,9'dur. Ocak-Şubat döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı%76,8'dir. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,0'dır.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2020 YILI ŞUBAT AYINDA 13 MİLYAR 927 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 artarak 13 milyar 927 milyon dolar, ithalat ise %8,2 artarak 17 milyar 23 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında dış ticaret açığı %43,6 artarak 2 milyar 157 milyon dolardan, 3 milyar 96 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Şubat ayında %86,3 iken, 2020 Şubat ayında %81,8'e geriledi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,8 artarak 27 milyar 775 milyon dolar, ithalat ise %13,2 artarak 35 milyar 529 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %66,8 artarak 4 milyar 648 milyon dolardan, 7 milyar 754 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Şubat döneminde %85,2 iken, 2020 yılının aynı döneminde %78,2'ye geriledi.









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