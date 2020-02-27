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Dış ticaret istatistiklerinde yeni düzenleme

27.02.2020 10:59

Son güncelleme : 27.02.2020 11:04
Türkiye İstatistik Kurumu, bundan sonra dış ticaret istatistiklerinin ayrıntılı düzeyde Genel Ticaret Sistemi`ne göre yayımlanacağını bildirdi.



AA

TÜİK'ten yapılan açıklamada, dış ticaret istatistiklerinde gerçekleştirilen sistem değişikliği ve Genel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret istatistiklerinde gidilen revizyona ilişkin bilgi verildi.

Dış ticaret istatistiklerinin Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle gümrük beyannamelerinden elde edilen bilgilerle üretilerek her ayın son iş gününde  yayımlandığı anımsatılan açıklamada, dünyada dış ticaret istatistiklerinin üretimi için özel ve genel olmak üzere iki farklı ticaret sisteminin kullanıldığı  belirtildi.

Açıklamada, Özel Ticaret Sistemi'nde, gümrük antrepoları ve serbest  bölgelerin istatistiklerde yer almadığına, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına  giren ve serbest dolaşım alanından çıkan malların kapsandığına işaret edilerek şu  ifadeler kullanıldı:

"Bu sistemde gümrük antrepoları ve serbest bölgeler, o ülkenin gümrük  bölgesi, dolayısıyla da istatistik bölgesi olarak görülmemekte ve antrepolar ile  serbest bölgelerden serbest dolaşım alanına gelen ve serbest dolaşım alanından  serbest bölgelere ve gümrük antrepolarına gönderilen mallar hesaplamalara  katılmakta, yurt dışından gümrük antrepolarına ve serbest bölgelerine giren-çıkan  mallar ise hesaplamalara katılmamaktadır."

Genel Ticaret Sistemi'nde ise bir ülkenin ekonomik alanına giren ve  ekonomik alanından çıkan tüm malların kapsandığı belirtilen açıklamada, "Bu  sistemde, ülkenin ekonomik alanı o ülkenin coğrafi sınırlarıyla örtüşmekte, bu  sayede serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşıma giren veya bu  alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır." bilgisi verildi.

Türkiye'de dış ticaret istatistiklerinin 2020 yılına kadar ayrıntılı  şekilde Özel Ticaret Sistemi'ne göre yayımlandığı anımsatılarak, 2012 yılında  başlatılan çalışmalar sonucunda Genel Ticaret Sistemi'ne göre üretilen verilerin  Ocak 2019'dan itibaren hem haber bülteni metninde yer aldığı hem de 2013-2019  dönemini kapsayacak şekilde bülten ek tablolarında özet olarak kamuoyuna  sunulduğu bildirildi.

"VERİTABANLARI KULLANICI İHTİYAÇLARINA GÖRE OLACAK"

Genel Ticaret Sistemi'ne göre üretilen dış ticaret istatistiklerinin, halihazırda ödemeler dengesi ve ulusal hesaplar gibi ekonomik istatistiklerde  kullanıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, bundan sonra dış ticaret istatistikleri de ayrıntılı  düzeyde Genel Ticaret Sistemi'ne göre yayımlanacak. Ayrıca geçtiğimiz yıl Genel  Ticaret Sistemi'ne göre yayımlanmış 2013-2019 dönemine ilişkin istatistikler, dış  ticaret işlemleri için düzenlenen belge ve formlardan elde edilen verilerle  revize edilmiş olup, yarın yayımlanacak dış ticaret istatistikleri Ocak 2020  Haber Bülteni'nin ilgili tablolarında revize edilmiş haliyle yer alacak. Genel  Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret istatistikleri, daha güncel olan uluslararası  standart sanayi sınıflaması Rev.4 (ISIC Rev.4) ve uluslararası standart ticaret  sınıflaması Rev.4'e (SITC Rev.4) göre yayımlanacak. Aynı kapsamda, teknoloji  yoğunluğuna göre ürün grupları sınıflaması da ISIC Rev.4'e göre düzenlendi."

Açıklamada, dış ticaret istatistiklerinin dağıtımının, kullanıcı ihtiyaçları gözetilerek, veritabanları aracılığıyla hem Genel hem de Özel Ticaret Sistemi'ne göre yapılacağı ifade edildi.




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