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Dizel skandalı sonrası otomotiv devinden flaş adım!

14.02.2020 17:11

Son güncelleme : 14.02.2020 17:11
Volkswagen, dizel skandalı nedeniyle Almanya`da açılan toplu davada katılımcılara toplam 830 milyon euro ödemeyi teklif etti.



FOREKS

Volkswagen, dizel araçların emisyonlarında sahtekarlık yapılması nedeniyle Almanya'da tüketici grubu VZBV tarafından açılan dava  katılımcılara toplam 830 milyon euro ödemeyi tekif etti.

Volkswagen, yaptığı açıklamada, bu teklifin VZBV ile görüşmelerin  başarısız olması sonrası önceden üzerinde anlaşılmış bir uzlaşma paketi  çerçevesinde doğrudan katılımcılara yapıldığını belirtti.

Volkswagen, VZBV ile anlaşılamamasına neden olarak VZBV avukatının taleplerini  gösterdi.  VZBV, ise görüşmelerin avukat nedeniyle sonuçsuz kaldığını yalanladı ve Volkswagen'in tüketiciler için şeffaf, güvenilir bir uzlaşma sağlamaya  istekli olmaması nedeniyle görüşmelerin başarısız olduğunu öne sürdü.





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