Dizel skandalı sonrası otomotiv devinden flaş adım!

Volkswagen, dizel araçların emisyonlarında sahtekarlık yapılması nedeniyle Almanya'da tüketici grubu VZBV tarafından açılan dava katılımcılara toplam 830 milyon euro
ödemeyi tekif etti.
Volkswagen, yaptığı açıklamada, bu teklifin VZBV ile görüşmelerin başarısız olması sonrası önceden üzerinde anlaşılmış bir uzlaşma paketi çerçevesinde doğrudan katılımcılara yapıldığını belirtti.
Volkswagen, VZBV ile anlaşılamamasına neden olarak VZBV avukatının taleplerini gösterdi. VZBV, ise görüşmelerin avukat nedeniyle sonuçsuz kaldığını yalanladı ve Volkswagen'in tüketiciler için şeffaf, güvenilir bir uzlaşma sağlamaya istekli olmaması nedeniyle görüşmelerin başarısız olduğunu öne sürdü.