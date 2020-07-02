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DKİB, ihracatçıları Eximbank kredileri konusunda bilgilendirdi

02.07.2020 11:00

Son güncelleme : 02.07.2020 11:00
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB), bölge ihracatçılarına yönelik "Eximbank kredileri" konusunda online sunum yapıldı.



AA

DKİB'ten yapılan açıklamada, bölge ihracatçı firmalarının Eximbank  kredi ve programlarından daha fazla istifade etmesi, ihracatçı firmaların  finansman imkanlarına erişiminin kolaylaştırılması amacıyla DKİB Yönetim Kurulu  Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Eximbank Trabzon Şube Müdürü Aslan Murat  Babuşcu ve DKİB Genel Sekreteri İdris Çevik'in katılımıyla ihracatçılara online,  webinar üzerinden sunum gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıya katılan Eximbank Trabzon Şube Müdürü Aslan  Murat Babuşçu'nun, pandemi döneminde ihracatçılar için hazırlanan kredi  paketleri, sigorta imkanları ve finansman olanakları hakkında detaylı bilgi  verdiği kaydedildi.

"EXİMBANK İHRACATÇILARIN BANKASI"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkan  Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Eximbank'ın ihracatçılara en düşük faizle kredi  kullandıran banka olduğunu ifade etti.

Eximbank'ın ihracatçıların bankası olduğunu vurgulayan Gürdoğan,  şunları kaydetti:

"Trabzon'da da şubesi açılması için DKİB tarafından büyük çaba sarf  edildi. Eximbank'ın olanaklarının tanıtıldığı bu toplantıları periyodik  aralıklarla ileriki tarihlerde de düzenlemeye devam edeceğiz. Şu anda piyasada  ihracatçıya en uygun şartlarda kredi sunan bankanın  Eximbank olması nedeniyle  amacımız bölgedeki tüm ihracatçıların Eximbank imkanlarından istifade etmesidir."




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