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Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek

09.04.2020 09:36

Son güncelleme : 09.04.2020 09:36
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Arslan, doğal gazda kıyasen fatura düzenlemesinin karantina bölgeleri veya sosyal izolasyonun sağlanamayacağı bazı istisnai durumlarda geçerli olacağını belirterek, "Bunun dışındaki abonelerin sayaç okuma ve faturalandırma süreçlerinde bir değişiklik olmayacak" ifadesini kullandı.



AA

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR)  Başkanı Yaşar Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan kıyasen fatura düzenlemesinin doğal gazda nasıl uygulanacağına ilişkin  bilgi verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hayata geçirilen kıyasen  fatura düzenlemesinin kamu güvenliği ve sağlığının korunması amacıyla mevzuatta  tanımlandığını ve abonelerin aleyhine bir sonuç içermediğini belirten Arslan,  "Kıyasen fatura düzenlemesi, karantina uygulanan bölgeler, idari olarak okuma  yapılmaması kararı alınmış veya hijyen açısından sorunlu binalar ile sosyal  izolasyonun sağlanamayacağı az sayıdaki istisnai durumlarda geçerli olacak."  değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, bunun dışındaki binalarda abonelerin sayaç okumalarında ve  faturalama süreçlerinde bir değişikliğin söz konusu olmadığını ifade etti.

Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından normal sayaç okuma sürecine  devam edildiğine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan karantina uygulaması da dahil herhangi bir sebepten  okunamayan bir sayaç varsa abonelerimiz kendi sayacındaki endeksin fotoğrafını  çekip dağıtım şirketine online veya çağrı merkezi aracılığıyla ileterek tüketim  miktarına göre faturasının oluşturulmasını sağlayabilmektedir. Normal sayaç  okumalarının yapılamadığı durumlarda ise son 2 yılın aynı ayına ait tüketimlerin  ortalaması dikkate alınarak bir tahminleme yapılacak. Sayaç okuma imkanının  yeniden oluştuğu zaman sayaçtan ölçülen gerçek tüketim üzerinden geçmişe dönük  olarak mahsuplaşma yapılacak."

"KAPALI İŞ YERLERİ, GAZ HİZMETİNİ DURDURMAK İÇİN BAŞVURSUN"

Arslan, doğal gazda genel uygulama olarak faturaların sayaç endeksi  üzerinden alınan tüketimlere göre düzenlendiğini vurgulayarak, "Kapalı bir iş  yerine geçmiş dönem tüketimlerine bakılarak tahmini bir fatura gönderilmesi  kesinlikle söz konusu olamayacaktır." bilgisini verdi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) sebebiyle faaliyetlerine ara verilen  restoran, kafe, lokanta gibi ticarethaneler ile üretime ara verilen tesislerin  yöneticilerinin, doğal gaz dağıtım şirketlerine başvurarak hizmetin durdurulması  talebinde bulunmalarını öneren Arslan, şunları ifade etti:

"Aksi halde boş olan işletmelerde doğal gazdan kaynaklı kazaların  olması veya bazı diğer güvenlik risklerinin oluşması ihtimali bulunmaktadır. Bir  süreliğine doğal gaz kullanmayacak olan abonelerimizin gerekli bildirimleri  yapmaları şehirlerimizin güvenliği için de büyük önem taşımaktadır. Faaliyetine  ara veren iş yerleri maalesef bu şartı yerine getirmiyor. Buna karşın, dağıtım  şirketleri güvenli işletmecilik şartları gereği mümkün olduğunca tespitlerini  yapıyorlar. Ayrıca, ödeme konusunda sıkıntı yaşayan abonelerimize, başvurmaları  halinde mümkün olan ödeme kolaylıkları sağlandığı gibi ödenemeyen faturalar için  kesinti uygulamasında da esneklik sağlanmaktadır."





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