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Doğu`dan 841,9 milyon dolarlık ihracat

18.07.2020 11:58

Son güncelleme : 18.07.2020 11:58
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca ocak-haziran döneminde 841 milyon 869 bin dolarlık ihracat yapıldı.



AA

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DAİB verilerinden  yaptığı derlemeye göre, ocak-haziran döneminde birliğin faaliyet bölgesindeki  Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır,  Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 195 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 866 milyon 761 bin dolarlık ihracat  yapan DAİB'in bu yıl aynı dönemdeki ihracatı, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgını nedeniyle geçen yıla kıyasla  yüzde 2,87'lik düşüşle 841 milyon 869 bin  dolar olarak kayıtlara geçti.

DAİB üyesi firmalar bu yılın ilk 6 ayında sanayide 647 milyon 187 bin  dolarlık, tarımda 160 milyon 802  bin dolarlık dış satıma imza attı. Bu dönemde  madencilik sektörünün ihracatı ise 33 milyon 777 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu yıl ocak-haziran döneminde en çok ihracat yapılan sanayi  sektörlerinden ilk sırayı 109 milyon 743 bin dolarla kimya aldı. Bu sektörü 107  milyon 537 bin dolarla makine, 89 milyon 280 bin dolarla hazır giyim, 71 milyon  670 bin dolar ile otomotiv sektörleri izledi.

Aynı dönemde DAİB üyesi firmalar tarım ürünleri ihracatı kapsamında,  hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 17 milyon 163  bin dolar, yaş  meyve ve sebzeden 32 milyon 416  bin dolar, meyve ve sebze mamullerinden ise  24  milyon 150 bin dolarlık gelir elde etti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin 6 aylık ihracatı da 61 milyon 257  bin dolar oldu.

DAİB 6 AYDA EN ÇOK İHRACATI IRAK'A YAPTI

Birliğin ocak-haziran dönemindeki ihracatı ülkelere göre  değerlendirildiğinde 185 milyon 344 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı.

Irak'ı 63 milyon 158 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçıvan, 56 milyon 15  bin dolarla Almanya, 33 milyon 593 bin dolarla İran ve 21 milyon 273 bin dolarla  Romanya takip etti.

"YILIN İKİNCİ YARISINDAN UMUTLUYUZ"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem  Tanrıver, AA muhabirine, ocak-haziran döneminde DAİB olarak 195 ülkeye ihracat  yaptıklarını söyledi.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle haziranda ihracat taleplerinde artış  yaşanacağını daha önceki değerlendirmelerinde belirttiğini ifade eden Tanrıver,  "Haziran ayında en önemli ihracat pazarlarımızda güçlü artışlar yaşandı. Yılın  ikinci yarısından umutluyuz, haziran ayıyla yakaladığımız ivmenin devamını ve iyi  başladığımız 2020'yi hedeflerimiz doğrultusunda yine iyi bir noktada bitirmeyi  umuyoruz. " diye konuştu.




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