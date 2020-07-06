Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Doğu`nun haziran ihracatı `zirve` yaptı

06.07.2020 11:19

Son güncelleme : 06.07.2020 11:32
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği`nin (DAİB) haziran ayı ihracatı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle geçen yıla göre yüzde 64,80 artarak 164 milyon 936 bin dolara çıktı.



AA

AA muhabirinin DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden  yaptığı derlemeye göre, haziran ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı,  Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır,  Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 165 ülkeye ürün gönderildi.

Kovid-19 nedeniyle son aylarda ihracatında düşüş gözlenen DAİB'in  haziran ayı ihracatı, ülkede "kontrolü sosyal hayat" sürecine geçilmesiyle geçen  yıla göre adeta zirve yaparak yüzde 64,80'lik artışla 164 milyon 936 bin dolar  olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda ihracatın en fazla arttığı alanlar sanayi, tarım, madencilik oldu.

Geçen yıl haziranda yurt dışına 74 milyon 989 bin dolarlık sanayi  ürünü, 19 milyon 434 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar,  bu yıl  aynı dönemde sanayide yüzde 71,48'lik artışla 128 milyon 590 bin, tarımda ise  yüzde 51,71'lik artışla 29 milyon 484 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Haziran ayında madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 21,30'luk  artışla 6 milyon 861 bin dolar oldu.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 22 milyon 87 bin dolara kimya  sektörü aldı. Bu sektörü 21 milyon 989 bin dolarla makine, 16 milyon 475 bin  dolarla hazır giyim, 16 milyon 251 bin dolar ile çelik sektörü takip etti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin ihracatı da geçen yılın aynı ayına  göre yüzde 42,92'lik artışla 8 milyon 273 bin dolardan 11 milyon 824 bin dolara  yükseldi.

DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri kapsamında hububat, bakliyat,  yağlı tohumlar ve mamullerinden 2 milyon 377 bin dolar, yaş meyve ve sebze  mamullerinden 7 milyon 230 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 3 milyon 135  bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

Birliğin haziran ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 41  milyon 657 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı.

Bu ülkeyi 13 milyon 301 bin dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 12 milyon 28  bin dolarla İran, 7 milyon 109 bin dolarla Almanya, 4 milyon 420 bin dolarla  İsrail ve Romanya, 4 milyon 210 bin dolar ile Gürcistan takip etti.

"YILIN İKİNCİ YARISINDAN UMUTLUYUZ"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu üyesi Ethem  Tanrıver, AA muhabirine, normalleşme sürecine geçilmesiyle haziran ayında ihracat  taleplerinde artış yaşanacağını daha önceki açıklama ve değerlendirmelerinde  ifade ettiğini söyledi.

Haziran ayında hem DAİB'in hem de ülkenin ihracatında artış yaşadığını  aktaran Tanrıver, "Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendirdiğimizde en önemli  ihracat pazarlarımızda güçlü artışlar yaşandığını ifade edebiliriz. Yılın ikinci  yarısında haziran ayıyla yakaladığımız ivmenin devamını ve iyi başladığımız  2020'yi hedeflerimiz doğrultusunda yine iyi bir noktada bitirmeyi umuyoruz."  dedi.

Tanrıver, haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde  64'ün üzerinde arttığına işaret ederek, Kovid-19 salgınının ihracat üzerindeki  etkisinin azalıp giderek yok olduğunu vurguladı.

Söz konusu aydaki ihracat artışının sevindirici olduğunu anlatan  Tanrıver, "Yaşadığımız olağanüstü süreç boyunca mücadele azimlerini kaybetmeyen  ve bölgemiz ihracatına katkılarını sürdüren ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi  sunuyoruz. Haziran ayı ihracatı yüz güldürdü." diye konuştu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:16117.888
Değişim :  1,85% |  2.139,17
Açılış :  116.674  
Önceki Kapanış :  115.748  
En Yüksek
117.945 En Düşük
116.674
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 16,06 1.571.949 % 10,00  
ORMA 6,49 182.603 % 10,00  
KENT 689,10 17.581.906 % 9,99  
KERVT 5,64 83.130.771 % 9,94  
VKFYO 4,81 8.863.991 % 9,82  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5329 8,5756 % -0,06  
Frank 7,2430 7,2867 % 0,26  
Riyal 1,8223 1,8315 % -0,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 0,44  
Altın Gr. 392 392 -0,48  
Cumhuriyet 2.539 2.558 4,20  
Tam 2.614 2.625 4,30  
Yarım 1.270 1.284 2,10  
Çeyrek 635 643 1,00  
Gümüş.Ons 18,08 18,10 0,08  
Gümüş Gr. 3,99 3,99 0,02  
B. Petrol 43,55 43,55 0,75  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru