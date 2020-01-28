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Dolar bu sabah güne nasıl başladı?

28.01.2020 09:24

Son güncelleme : 29.01.2020 09:19
Dolar/TL, 5.95 ile yaklaşık üç haftanın zirvesinde işlem görmeyi sürdürürken küresel piyasalarda yeni koronavirüsün yayılmasına ilişkin endişelerle satış baskısı görülüyor.



REUTERS

Güvenli liman alımları kuvvetlenirken riskten kaçış da belirginleşti. İç piyasada ise Hazine ihaleleri yakından izleniyor. Hazine bugün ilk kez, ihraç edilen finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla TLREF'e endeksli tahvil ihraç edecek.
 
Borsa İstanbul Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı Endeksi'ni (TLREF) TL kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamak amacıyla geçen yıl oluşturmuştu. Amaç TLREF endeksinin <.TLREF> finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerin fiyatlamasında gösterge olarak kullanılabilmesi olarak açıklanmıştı.
 
Hazine daha önce de TL ihraçlarının "Gerek finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, gerekse de TLREF piyasasının gelişimine katkıda bulunmak, anılan piyasalara derinlik ve hacim kazandırmak" amacıyla yapılacağını belirtmişti. Bugünkü ihraç 26 Ocak 2022 vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. İlk kupon ödemesi %2.5 sonraki ödemeler TLREF endeksli olacak.
 
Senedin ilk kupon oranı Hazine tarafından piyasa şartları ve TLREF'in ima ettiği faiz seviyeleri dikkate alınarak belirleniyor. Bugünkü ihraçta ilk kupon ödemesi %2.5 olarak belirlendi. Hazine ayrıca ihtiyaç görmesi durumunda söz konusu oranlara ek getiri ekleyip senet çıkarabilecek. Bu ihraçta ek getiri ise sıfır olarak belirlendi.

İYİMSER SEYİR GÖRÜLÜYOR

Bankacıların verdiği bilgilere göre geçen yıl 20 milyar TL'ye yakın TLREF'e endeksli özel sektör ihracı gerçekleşti. Hazine'nin ihracı ile birlikte özel sektörün de ihraçlarının artması bekleniyor.
 
Hazine bugün ayrıca kira sertifikası, Perşembe günü ise altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası da ihraç edecek.
 
TL'de baskı sürse de, tahvil ve CDS başta olmak üzere diğer TL cinsi yatırım araçlarında daha iyimser bir seyir görülüyor. Yatırımcılar bu hafta TCMB'nin Ankara'da yapacağı yılın ilk enflasyon raporu toplantısına da odaklanmış durumda. Ardından ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Cuma günü piyasa kapanışı sonrası olası değerlendirmeleri izlenecek.
 
Dolar/TL'de geçen hafta boyunca görülen satış baskısı geçen hafta Çarşamba günü Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinde acele etmeyeceği şeklinde algılanan Davos mesajlarıyla kısmen azalmıştı.





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Altın Gr. 302 302 1,95  
Cumhuriyet 1.992 2.022 -3,00  
Tam 1.982 2.032 -3,19  
Yarım 958 983 -1,54  
Çeyrek 481 491 -0,77  
Gümüş.Ons 17,55 17,59 0,10  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,02  
B. Petrol 58,92 58,92 0,11  
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