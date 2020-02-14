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Dolar bu sabah güne nasıl başladı?

14.02.2020 09:31

Son güncelleme : 14.02.2020 09:31
Dolar/TL, Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Dolar bu hafta en son Mayıs 2019`da görülen 6.0650`ye kadar yükseldikten sonra bu sabah 6.05`in altında seyrediyor.



REUTERS

Dolar/TL jeopolitik endişelerle baskı altında, kamunun TL'ye desteği sürüyor, veri gündemi izleniyor. Bugün iç piyasada Aralık ayı ve 2019 yılına ilişkin ödemeler dengesi verileri ve TCMB'nin beklenti anketi takip edilecek. Turizm sezonunun geride kalması ve ekonomik aktivitedeki toparlanma ile artan ithalatın etkisiyle beraber cari açığın Aralık'ta 3 milyar dolar seviyesinde oluşması bekleniyor.

Öte yandan TCMB beklenti anketinde ise önümüzdeki hafta gerçekleşecek faiz kararı öncesinde enflasyon beklentilerindeki değişim takip ediliyor.

Döviz satışı Ocak ayından sonra da devam ediyor. Kamunun döviz arzının yanı sıra TL'deki değer kaybını yavaşlatan bir diğer etken ise BDDK'nın swap sınırlaması olmaya devam ediyor.

BDDK'nın swap adımının da desteğiye dolar/TL Cuma günü test ettiği 6.05 seviyesinden hafta başında 5.9750'ye kadar gerilemişti. Ancak kur artan jeopolitik tansiyonun da etkisiyle gördüğü en düşük seviyelerde kalıcı olamadı ve yönünü yeniden yukarı çevirdi.

TCMB'NİN DESTEĞİYLE GERİLEYEN TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELİŞTE

TCMB'nin tahvil portföyünü 19 milyar TL'den bilançosunun %5'ine yani yaklaşık 32-33 milyar TL'ye çıkaracak olması ve Hazine'nin uzun süredir uzun vadeli sabit kuponlu tahvil ihraç etmemesi tahvil getirilerindeki düşüş sürecini destekler nitelikte. Ancak son günlerde artan riskten kaçış düşüşü durdurmuş durumda.

Bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre banka Ocak ayında yaklaşık 2 milyar TL tutarında DİBS aldı. Tahvil potföyü 20 milyar TL'nin üzerine çıkan TCMB alımlara devam ediyor. Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi geçen yıl Mayıs'ta %21 seviyesinden 10 puan gerilemiş durumda. Cuma günü spot kapanışta bileşik getiri %10.60 dün %11.32 oldu. Gösterge 2 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisinde ise Ocak sonunda en düşük %9.96 seviyesi test edildi. Bu seviyeler en son 2016 yılı son aylarında görülmüştü. Spot kapanışta ortalama bileşik getiri Cuma günü %10.44, dün son işlem %11.07 oldu.

Türkiye'nin Ekim 2019'da 410 baz puanı aşan 5 yıllık CDS'leri Ocak'ta 240 baz puanın da altını test etmişti. Son dönemdeki satış baskısıyla birlikte CDS'ler 270 baz puana yakın bir seyir izliyor.




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