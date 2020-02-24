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Dolar bu sabah güne nasıl başladı?

24.02.2020 09:24

Son güncelleme : 24.02.2020 11:44
Dolar/TL`de Suriye kaynaklı artan jeopolitik endişeler ve koronavirüs salgının küresel ekonomik aktiviteye etkisinin artabileceğine yönelik beklentilerle dokuz ayın zirvelerinde yukarı yönlü seyrediyor. Dolar/TL bu sabah güne 6.14 seviyesinin hemen altında başladı.



REUTERS

Küresel piyasalarda doların son dönemde güçlü seyri dolar/TL'yi yukarı yönlü baskılayan en önemli unsurlardan biri olmaya devam ederken, kamunun döviz arzı ise TL'deki değer kaybını sınırlandıran en büyük etken konumunda.

Dolar/TL geçen hafta Mayıs 2019'dan beri güniçinde görülen en yüksek seviye olan 6.1250'ye kadar yükseldikten sonra bu sabah da benzer seviyelerde. Kur dokuz ayın güniçi zirvelerinde baskı altında kalmayı sürdürüyor.

İNDİRİM 13 PUANI AŞTI

Bankacılar TCMB'nin geçen hafta 50 baz puanlık faiz indirimi ile bugüne kadar indirimlerinin 13 puanı aşması ve aylık bazda
cari fazlanın Kasım itibarıyla cari açığa dönmesinin de TL'yi baskılayan unsurlar arasında olduğunu belirtiyorlar. Bugün iç piyasada yoğun veri gündemi ve Hazine ihalesi takip edilecek. TCMB Şubat ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, Turizm Bakanlığı Ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısı takip edilecek. Dış veri gündeminde ise Almanya Ifo endeksi takip edilecek.

Hazine bugün 6 ayda bir %6.9 kupon ödemeli 2 yıl vadeli gösterge tahvili yeniden ihraç edecek. Hazine yarın gerçekleştireceği TLREF endeksli ihraç ile Şubat ayı borçlanma programını tamamlayacak.

Hazine değişim ihaleleri, Ocak'ta yaptığı ön finansman amaçlı yüksek borçlanma, 4 milyar dolarlık eurobond ve altın ihraçları ile ilk çeyrekteki yoğun itfa dönemininin ilk iki ayını yarın tamamlamış olacak. Yoğun itfa dönemi devam eden Hazine'nin Mart ve Nisan aylarında da 45 milyar TL iç borçlanması buluyor.

100 SEVİYESİNE YAKIN BULUNUYOR

Öte yandan Hazine uzun süredir 10 yıllık gösterge tahvili ihraç etmiş değil. Borçlanmalarını kısa vadeli ihraçlarla gerçekleştirerek yüksek faiz döneminin borç stokuna etkisini kısa vadede tutmayı amaçlıyor.

Haftanın kalanında ise piyasalar 50 baz puanlık faiz indirimne ilişkin PPK özetlerini ve Cuma günü 2019 son çeyreğe ve yılın tamamına ilişkin büyüme verilerini bekliyor olacak. Koronavirüsün Çin dışına hızlı bir şekilde yayılmasının salgın endişelerini gündeme getirmesi ve yatırımcıları güvenli liman olarak altın ve dolara yönlendirmesi sonucunda, Asya para birimleri düşüş kaydetti. Dolar endeksi 100 seviyesine yakın bulunuyor.

ABD'nin 30 yıllık hazine tahvil getirisi psikolojik olarak önemli seviye olan %2'nin altına düşerek Eylül 2019'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Brent tipi ham petrol ise Ocak ayı başındaki 72 dolardan 55 doların altına kadar geriledikten sonra bu sabah 57 dolar civarında.




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