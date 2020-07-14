Dolar bugün kaç lira?

BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|KENT
|1.031,80
|16.647.998
|% 10,00
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5898
|8,6329
|% 0,06
|Frank
|7,2566
|7,3003
|% 0,03
|Riyal
|1,8245
|1,8337
|% 0,08
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-4,51
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,80
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|7,00
|Tam
|2.659
|2.670
|-5,50
|Yarım
|1.291
|1.306
|-2,70
|Çeyrek
|645
|654
|-1,30
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,05
|-0,04
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|-0,01
|B. Petrol
|42,04
|42,04
|-0,68
Seans Raporu
- 17:58VKGYO Yüzde 7.02 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 291, 337 adet işlem
- 17:57TMSN Yüzde 7.30 oranında artışla 7.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 396, 206 adet işlem
- 17:56GOLTS Yüzde 6.82 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 937 adet işlem
- 17:55XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3080, 73 artarak (% 2.35 ) 134, 366
- 17:55XU100 Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de