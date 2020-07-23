Dolar bugün kaç lira?

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.958.014
|% 10,00
|ADEL
|18,48
|44.271.201
|% 10,00
|CEMTS
|11,00
|197.691.382
|% 10,00
|BUCIM
|6,27
|55.643.458
|% 10,00
|KLNMA
|47,52
|85.947.476
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6994
|8,7430
|% -0,00
|Frank
|7,3457
|7,3900
|% 0,08
|Riyal
|1,8203
|1,8295
|% -0,05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|-2,94
|Altın Gr.
|412
|412
|8,45
|Cumhuriyet
|2.675
|2.697
|51,20
|Tam
|2.755
|2.768
|52,50
|Yarım
|1.337
|1.354
|25,70
|Çeyrek
|671
|678
|12,80
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,34
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|-0,09
|B. Petrol
|44,41
|44,41
|0,13
Seans Raporu
- 17:59VKFYO Yüzde 9.97 oranında artışla 7.39 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 058, 785 adet işlem
- 17:57XU100 Endeks 118, 069 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 21, 573.00 milyon TL de
- 17:57NETAS Yüzde 9.60 oranında artışla 18.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 343, 962 adet işlem
- 17:56YAPRK Yüzde -8.35 oranında düşüşle 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 504, 796 adet işlem
- 17:55CMENT Yüzde -4.03 oranında düşüşle 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 390, 645 adet işlem