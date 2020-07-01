Dolar/TL yeni güne de yatay seyirle başladı.
Dolar bugün ne kadar oldu?
01.07.2020 09:28
Son güncelleme : 01.07.2020 09:28
ABD Merkez Bankası(Fed) tutanaklarının izleneceği yeni güne dolar/TL son günlerde olduğu gibi 6.84-6.85 seviyesinde yatay seyirde başladı.
Euro/TL ise 7.69 civarında seyrediyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), açığa satış yasağının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul
A.Ş. tarafından ilan edilen BIST-30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında kaldırılmasına karar verdi.
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
116.971
En Düşük
116.147
18:056,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8563
En Düşük
6,8445
18:057,6963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7058
En Düşük
7,6839
18:05393,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,96
|Açılış
|: 393,42
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
393,42
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|BLCYT
|8,08
|4.618.707
|% 3,30
|
|SAFKR
|4,80
|7.184.522
|% 0,00
|
|VAKBN
|5,33
|435.241.414
|% 0,00
|
|KAREL
|16,49
|86.311.350
|% 0,00
|
|ETYAT
|1,78
|22.815.667
|% 0,00
|
|VAKBN
|5,33
|435.241.414
|% 0,00
|
|SAFKR
|4,80
|7.184.522
|% 0,00
|
|USAK
|1,68
|137.463.724
|% 0,00
|
|YKGYO
|3,89
|24.382.826
|% 0,00
|
|AKSUE
|11,43
|18.383.878
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 0,00
|
|GARAN
|8,46
|1.452.847.876
|% 0,00
|
|THYAO
|12,52
|978.064.741
|% 0,00
|
|ASELS
|32,48
|869.005.441
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,68
|653.245.152
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,45
|447.410.728
|% 0,00
|
|KARSN
|2,93
|838.301.461
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4528
|8,4952
|% -0,26
|
|Frank
|7,2084
|7,2518
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|2,85
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.561
|4,20
|
|Tam
|2.615
|2.628
|4,40
|
|Yarım
|1.270
|1.286
|2,10
|
|Çeyrek
|635
|644
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,25
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,02
|0,01
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|0,39
|
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