Dolar/TL dört haftadır üst üste 6.85-6.86 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.
Dolar bugün ne kadar?
16.07.2020 10:14
Son güncelleme : 16.07.2020 10:14
Dolar/TL kamunun döviz arzının da desteğiyle oldukça dar bir bantta seyrederken; dünyada artan corona virüs vakalarının küresel riskten kaçışı ne kadar etkileyeceği piyasalarda yakından takip ediliyor.
Dolar/TL güne 6.85 seviyesinde başladı.
Euro/TL ise 7.82 civarında seyrediyor.
09:55118.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.051,28
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
118.792
En Düşük
118.735
09:556,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,9170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8621
En Düşük
6,8490
09:557,8248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8411
En Düşük
7,8167
09:55398,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,58
|Açılış
|: 398,43
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
398,09
BIST En Aktif Hisseler
|ISDMR
|7,40
|11.222.441
|% 1,94
|
|KONYA
|331,00
|104.442.324
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|KONYA
|331,00
|104.442.324
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|SOKM
|13,68
|159.651.946
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 0,00
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% 0,00
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5791
|8,6222
|% -0,29
|
|Frank
|7,2236
|7,2671
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-3,41
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.613
|-4,00
|
|Tam
|2.669
|2.681
|-4,10
|
|Yarım
|1.295
|1.312
|-2,00
|
|Çeyrek
|650
|657
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,23
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|-0,31
|