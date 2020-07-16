Dolar bugün ne kadar?















Dolar/TL kamunun döviz arzının da desteğiyle oldukça dar bir bantta seyrederken; dünyada artan corona virüs vakalarının küresel riskten kaçışı ne kadar etkileyeceği piyasalarda yakından takip ediliyor.Dolar/TL güne 6.85 seviyesinde başladı.Euro/TL ise 7.82 civarında seyrediyor.