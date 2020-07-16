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Dolar bugün ne kadar?

16.07.2020 10:14

Son güncelleme : 16.07.2020 10:14
Dolar/TL dört haftadır üst üste 6.85-6.86 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.



Dolar/TL kamunun döviz arzının da desteğiyle oldukça dar bir bantta seyrederken; dünyada artan corona virüs vakalarının küresel riskten kaçışı ne kadar etkileyeceği piyasalarda yakından takip ediliyor.

Dolar/TL güne 6.85 seviyesinde başladı.

Euro/TL ise 7.82 civarında seyrediyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55118.792
Değişim :  0,89% |  1.051,28
Açılış :  118.735  
Önceki Kapanış :  117.741  
En Yüksek
118.792 En Düşük
118.735
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISDMR 7,40 11.222.441 % 1,94  
KONYA 331,00 104.442.324 % 0,00  
OZKGY 4,91 93.510.968 % 0,00  
OZKGY 4,91 93.510.968 % 0,00  
ODAS 2,85 774.914.197 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5791 8,6222 % -0,29  
Frank 7,2236 7,2671 % -0,08  
Riyal 1,8229 1,8320 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 -3,41  
Altın Gr. 398 398 -0,72  
Cumhuriyet 2.591 2.613 -4,00  
Tam 2.669 2.681 -4,10  
Yarım 1.295 1.312 -2,00  
Çeyrek 650 657 -1,00  
Gümüş.Ons 19,19 19,23 -0,21  
Gümüş Gr. 4,24 4,24 -0,04  
B. Petrol 43,48 43,48 -0,31  
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