Dolar haftanın ilk gününde ne kadar oldu?

Yatırımcılar, küresel ekonominin büyük bölümünü tehdit eden virüs salgınının neden olduğu daha önce görülmemiş belirsizlik nedeniyle başta riskli varlıklar olmak üzere her türlü yatırım aracında satış eğilimi sergiliyorlar.Asya borsaları corona virüs salgınına karşı giderek daha fazla sayıda ülkenin tecrit uygulamasının ardından politika yapıcıların aksi yöndeki çabalarına rağmen dünya ekonomisinin büyük ölçekli resesyona gireceği kaygılarıyla geriledi. Türkiye'de vaka sayısı dün gece itibarıyla 1,236'ya ulaşırken, 30 kişi de hayatını kaybetti. İnsanların daha az temasla yaşama eğilimi ve bu yöndeki öneri, sınırlama ve uygulamalar her geçen gün kuvvetleniyor.Dünya genelinde 200,000'den fazla kişi salgına yakalanırken, 13,000'den fazla insan corona virüsün yol açtığı COVID-19 hastalığından dolayı hayatını kaybetti. Türkiye'de eğitime ara verilmesiyle başlayan sosyal hayatı etkileyen tedbirler her geçen gün genişliyor. Son olarak salgından en çok etkilenen 65 yaş üzerindekilerin ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaları yasaklandı.Sosyal hayatı etkileyen gelişmeler ekonomik aktiviteyi de etkileyecek boyuta geldi ve etkileri sınırlamak adına birçok önlem de devreye giriyor. Etkileri sınırlamak için geçen hafta 100 milyar TL'lik destek paket açıklandı. Merkez Bankası da bu hafta 100 baz puan faiz indirimi ile politika faizini yüzde 9.75'e çekti.