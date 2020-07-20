Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?

BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|8,36
|7.899.784
|% 10,00
|AGYO
|2,53
|25.191.161
|% 10,00
|MERIT
|30,80
|546.546
|% 10,00
|KENT
|1.373,10
|23.012.756
|% 10,00
|LUKSK
|22,44
|2.707.718
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5995
|8,6426
|% 0,18
|Frank
|7,2842
|7,3281
|% 0,87
|Riyal
|1,8241
|1,8332
|% 0,06
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,11
|Altın Gr.
|399
|399
|3,12
|Cumhuriyet
|2.597
|2.620
|21,00
|Tam
|2.675
|2.689
|21,60
|Yarım
|1.298
|1.315
|10,60
|Çeyrek
|651
|658
|5,20
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,32
|-0,02
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,26
|-0,01
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,23
Seans Raporu
- 17:59XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
- 17:59XU100 Endeks 118, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 15, 581.00 milyon TL de
- 17:59BJKAS Yüzde -3.28 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 381 adet işlem
- 17:58DMSAS Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
- 17:56PSDTC Yüzde -7.19 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 415 adet işlem