ABD ile Çin arasında artan gerilimin yanında, açıklanan beklenenden kötü ekonomik verilerle gerileyen dolar iç piyasada bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.86 bandında tutunurken, ABD para birimi karşısında 1.16 sınırını da aşan euro 7.95 liraya kadar yükseldi.
Dolar haftanın son gününde ne kadar oldu?
24.07.2020 09:44
Son güncelleme : 24.07.2020 09:44
DHA
Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklendiği gibi, yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 118 bin 585 puan ile 119 bin 672 puan arasında hareket ettiği Perşembe gününü yüzde 0.81 artışla 119 bin 31 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.59, BIST Mali Endeks yüzde 0.42, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.26 artıdaydı.
Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksinin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, Perşembe günü 119,672'ye kadar yükselen BIST100de öğleden sonra kâr satışlarının etkili olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi:
"Önceki günlerde de bahsettiğimiz gibi yukarıda hafta içinde görülen 120.500 ile ikinci bir tepe oluşturarak bu bölgede güçlenen dirençler oluşturan endekste buraya yakın yerlerden pozisyon alımlarında risk yüksek seyretmeye devam ediyor.
Bugün satıcılı bir açılışla güne başlamasını beklediğimiz endekste bu hafta görülen dip seviyeler ile 22 günlük ortalamanın bulunduğu 117 bin civarı ilk destek olmaya devam ediyor.
Bu seviyenin hemen altında ise bugün 116,500de bulunan ana yükselen trendimiz bulunuyor. Bu trendin altına sarkılması teknik görünümü bozarak satışların sertleşmesine neden olabilir."
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar
en düşük 6.8361 lira ve en yüksek 6.8471 lirayı gördükten sonra, 6.84 6.85 lira aralığında,
- euro
en düşük 7.9191 lira ve en yüksek 7.9536 lirayı gördükten sonra, 7.94 7.95 lira aralığında,
- sterlin
en düşük 8.7066 lira ve en yüksek 8.7410 lirayı gördükten sonra 8.71 8.72 lira aralığında hareket ediyor.
Küresel piyasalarda 1.15900 - 1.16210 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16025 düzeyindeydi.