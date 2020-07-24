Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dolar haftanın son gününde ne kadar oldu?

24.07.2020 09:44

Son güncelleme : 24.07.2020 09:44
ABD ile Çin arasında artan gerilimin yanında, açıklanan beklenenden kötü ekonomik verilerle gerileyen dolar iç piyasada bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.86 bandında tutunurken, ABD para birimi karşısında 1.16 sınırını da aşan euro 7.95 liraya kadar yükseldi.



DHA

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklendiği gibi, yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 118 bin 585 puan ile 119 bin 672 puan arasında hareket ettiği Perşembe gününü yüzde 0.81 artışla 119 bin 31 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.59, BIST Mali Endeks yüzde 0.42, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.26 artıdaydı.

Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksinin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, Perşembe günü 119,672'ye kadar yükselen BIST100de öğleden sonra kâr satışlarının etkili olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi:

"Önceki günlerde de bahsettiğimiz gibi yukarıda hafta içinde görülen 120.500 ile ikinci bir tepe oluşturarak bu bölgede güçlenen dirençler oluşturan endekste buraya yakın yerlerden pozisyon alımlarında risk yüksek seyretmeye devam ediyor.

Bugün satıcılı bir açılışla güne başlamasını beklediğimiz endekste bu hafta görülen dip seviyeler ile 22 günlük ortalamanın bulunduğu 117 bin civarı ilk destek olmaya devam ediyor.

Bu seviyenin hemen altında ise bugün 116,500de bulunan ana yükselen trendimiz bulunuyor. Bu trendin altına sarkılması teknik görünümü bozarak satışların sertleşmesine neden olabilir."

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8361 lira ve en yüksek 6.8471 lirayı gördükten sonra, 6.84  6.85 lira aralığında,

- euro en düşük 7.9191 lira ve en yüksek 7.9536 lirayı gördükten sonra, 7.94  7.95 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.7066 lira ve en yüksek 8.7410 lirayı gördükten sonra 8.71  8.72 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.15900 - 1.16210 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16025 düzeyindeydi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.031
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  119.031  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 6,90 52.133.722 % 0,00  
PEKGY 9,25 7.808.992 % 0,00  
SKTAS 3,73 37.383.573 % 0,00  
THYAO 11,83 1.090.325.234 % 0,00  
TUPRS 87,75 712.038.682 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7015 8,7451 % 0,14  
Frank 7,3807 7,4252 % 0,25  
Riyal 1,8198 1,8289 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.887 1.887 -0,50  
Altın Gr. 416 416 0,51  
Cumhuriyet 2.704 2.729 5,30  
Tam 2.786 2.800 5,40  
Yarım 1.352 1.370 2,70  
Çeyrek 678 686 1,30  
Gümüş.Ons 22,49 22,52 -0,10  
Gümüş Gr. 4,95 4,96 -0,01  
B. Petrol 43,31 43,31 -0,02  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru