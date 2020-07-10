Dolar/TL haftanın son gününe 6.85`in üzerinde başladı.
Dolar haftanın son gününde ne kadar?
10.07.2020 09:06
Son güncelleme : 10.07.2020 09:06
Türkiye’de işsizlik, ABD’de üretici fiyatları verilerinin takip edileceği günde dolar/TL haftanın son gününde 6.85 civarında.
Euro/TL ise 7.73 seviyesinde seyrediyor.
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
119.686
En Düşük
115.634
18:056,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8681
En Düşük
6,8564
18:057,7414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0078
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7659
En Düşük
7,7311
18:05396,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,15
|Açılış
|: 396,80
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,52
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|98.075.582
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|12.027.327
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,61
|80.050.021
|% -9,98
|
|GEREL
|5,33
|48.766.498
|% -9,97
|
|SNPAM
|8,67
|6.062.606
|% -9,97
|
|TURGG
|61,05
|12.379.696
|% -9,96
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% -2,95
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6121
|8,6553
|% -0,16
|
|Frank
|7,2579
|7,3016
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-7,19
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|2.577
|2.599
|-5,40
|
|Tam
|2.653
|2.667
|-5,50
|
|Yarım
|1.289
|1.305
|-2,70
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,52
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,10
|-0,03
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|B. Petrol
|41,69
|41,69
|-0,66
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