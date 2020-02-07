Dolar haftanın son gününde ne kadar?















Hafta başından bu yana dar bir aralıkta seyreden dolar/TL, ABD'de istihdam verilerinin izleneceği haftanın son gününü de 5,98 seviyesinde yatay bir seyirde başladı. ABD'de tarım dışı istihdamın 158 bin artacağı, işsizlik oranının %3,5 olarak kalacağı tahmin ediliyor. Veri TSİ 16.30'da açıklanacak.



Euro/TL ise şu dakikalarda 6,57 seviyesinden işlem görüyor.