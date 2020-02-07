Dolar/TL güne 5,98 seviyesinden başladı, ABD`de istihdam verileri izlenecek.
Dolar haftanın son gününde ne kadar?
07.02.2020 08:04
Son güncelleme : 07.02.2020 08:04
Hafta başından bu yana dar bir aralıkta seyreden dolar/TL, ABD'de istihdam verilerinin izleneceği haftanın son gününü de 5,98 seviyesinde yatay bir seyirde başladı. ABD'de tarım dışı istihdamın 158 bin artacağı, işsizlik oranının %3,5 olarak kalacağı tahmin ediliyor. Veri TSİ 16.30'da açıklanacak.
Euro/TL ise şu dakikalarda 6,57 seviyesinden işlem görüyor.
18:05122.284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
123.845
En Düşük
121.992
18:055,9895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9905
En Düşük
5,9838
18:056,5781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5817
En Düşük
6,5740
18:05301,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 301,53
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
301,36
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.780.700
|% 20,00
|
|GYHOL
|30,36
|20.716.220
|% 13,71
|
|OLMIP
|4,47
|22.575.114
|% 13,16
|
|RYGYO
|9,50
|89.644.768
|% 13,10
|
|VESTL
|16,27
|544.138.014
|% 10,08
|
|DOKTA
|64,05
|23.080.547
|% -14,94
|
|KRGYO
|3,21
|16.784.390
|% -8,02
|
|UMPAS
|0,61
|135.692
|% -7,58
|
|SALIX
|7,34
|112.780
|% -7,09
|
|SODSN
|14,00
|76.774
|% -6,67
|
|THYAO
|14,74
|2.525.153.976
|% 0,89
|
|ODAS
|2,25
|755.747.044
|% 1,35
|
|SASA
|9,24
|695.777.333
|% -2,33
|
|SISE
|5,59
|683.654.423
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,15
|639.903.989
|% 5,00
|
|ODAS
|2,25
|755.747.044
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,24
|288.165.306
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,94
|611.550.486
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,15
|639.903.989
|% 5,00
|
|TEKTU
|1,76
|312.662.395
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7193
|7,7581
|% -0,35
|
|Frank
|6,1182
|6,1551
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-0,30
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,16
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,09
|55,09
|0,16
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