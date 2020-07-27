ABD ile Çin arasında artan gerilimin yanında, açıklanan beklenenden kötü ekonomik verilerle gerileyen dolar iç piyasada bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.85 bandında tutunurken, ABD para birimi karşısında 1.17 sınırını da geçen euro ise 8 lirayı da aştı.
Dolar kaç lira oldu?
27.07.2020 09:28
Son güncelleme : 27.07.2020 09:53
DHA
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 118 bin 220 puan ile 119 bin 143 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.14 yükselişle 119 bin 201 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.65 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.05 ekside, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.11 artıdaydı.
Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı 29 Temmuz'da Ankara'da fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.
TCMB'den yapılan açıklamada, "Raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir. Başkan Murat Uysal toplantıda bir sunum yapacaktır" denildi.
Kredi derecelendirme şirketi S&P Global Ratings, Türkiye'nin B+ olan kredi notunu teyit etti, görünümü "durağan" olarak belirledi.
Şirket tarafından yapılan değerlendirmede, "Liradaki oynaklık ve Covid-19 nedeniyle ekonomik faaliyetteki aksamaya karşın, gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) bu yılın ikinci yarısında toparlanmasını bekliyoruz" denildi.
S&P Global Ratings'in öngörülerine göre, Türkiye GSYH'si bu yılın tamamında Covid-19 salgını nedeniyle yüzde 3.3 daralacak.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar
en düşük 6.8322 lira ve en yüksek 6.8486 lirayı gördükten sonra, 6.84 - 6.85 lira aralığında,
- euro
en düşük 7.9455 lira ve en yüksek 8.0275 lirayı gördükten sonra, 8.01 - 8.02 lira aralığında,
- sterlin
en düşük 8.7416 lira ve en yüksek 8.8004 lirayı gördükten sonra 8.78 - 8.79 lira aralığında hareket ediyor.
Küresel piyasalarda 1.16423 - 1.17250 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17051 düzeyindeydi.
Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksinin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi:
"Cuma günü yurt dışı piyasalardaki zayıf seyre rağmen günü sınırlı bir yükselişle tamamlayan BIST-100 Endeksi'nde 1,205 puan seviyesi kısa vadede önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor.
1,205 seviyesi aşılacak olursa endekste tarihi zirvelerin bulunduğu 1,245 seviyeler gündeme gelebilir.
Son dönemde sıkışma alanı içerisinde hareket eden endekste geri çekilmelerin gündeme gelmesi durumunda 1,180 1,175 ve ana yükselen trendin bulunduğu 1,165 seviyesi destek olarak takip edilebilir.
Yükseliş trendi altındaki kapanışlarda satış baskısının artış kaydedebileceğini değerlendiriyoruz. Yeni alım için 1,205 seviyesinin üzerinde kapanışların teyit edilmesi, mevcut pozisyonlarda ise 1,165 puan altında stop loss belirlenmesi yararlı olacaktır."