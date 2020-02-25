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Dolar kaç lira oldu?

25.02.2020 10:27

Son güncelleme : 25.02.2020 10:27
Dünkü havacılık sektöründe yüzde 6`ya, bankacılıkta yüzde 4`e yaklaşan, dolar/TL`de ise 6.16`nın üzerinin test edilmesiyle sonuçlanan sert satışların ardından dolar/TL güne 6.10`un altını test ederek 6.09 TL seviyesinde başladı.



REUTERS

Dolar/TL başta olmak üzere TL cinsi yatırım araçlarında koronavirüs salgının küresel ekonomik aktiviteye etkisinin artabileceğine yönelik endişelerle dün görülen sert satış baskısı bu sabah itibarıyla azaldı. Dolar 6.09 TL seviyesine geriledi.

SATIŞ BASKISI GÖRÜLDÜ

Küresel piyasalar izlenirken, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın bugün 18.30'da Bursa'da yapacağı açıklamalar öncesi Şubat ayının son Hazine ihalesi takip edilecek. Veri gündemi ise bulunmuyor. Kur dün önemli bir psikolojik seviye olan 6.15'i de aşarken küresel hisse senedi piyasasında da satış baskısı görüldü. Dün virüsün İtalya ve Ortadoğu'da da yayılması sonrası küresel baskı kuvvetlendi. Hemen hemen tüm enfeksiyonlar Çin'de bulunuyor ancak Güney Kore, İtalya ve İran'daki vakalarda son zamanlarda yaşanan sert artışlar dün piyasaların çöküş yaşamasına neden oldu.

Uzun yıllar güvenli liman alımları ile bilenen Japon para birimi yen ise bu kez virüse coğrafi yakınlığı nedeniyle satış baskısı altında. Dolar, altın ve ABD tahvilleri küresel endişelere karşı güvenli liman alımlarıyla sert değer kazançları yaşarken gelişmekte olan para birimleri ise güçlenen dolar karşısında sert değer kayıpları gösteriyor. Dolar endeksi 100 seviyesinin hemen altındaki seyrini sürdürürken ABD tahvil getirileri ise sert düşüşler gösteriyor.

HEM POZİTİF HEM NEGATİF ETKİLERİ VAR

Bankacılar koronavirisün Türkiye ekonomisine etkilerinde ise bir çok kanaldan hem negatif hem pozitif yansımaların görüldüğüne dikkat çekiyorlar. Öte yandan virüsün küresel ekonomiye etkisinin ne yöne ilerleyeceği konusunda belirsizlik ise Türkiye özelinde hangi etkilerin öne çıkacağının da belirsiz olmasına neden oluyor.

Küresel riskten kaçış nedeniyle piyasalarda yaşanan satış baskısı TL'ye negatif etki yaratırken tekstil başta olmak üzere ihracat talebinde sektörel bazı artışlar da görülüyor. Koronavirüsün Türkiye makro göstergelerine bugüne kadarki en büyük etkisi ise bankacılara göre petrol fiyatlarındaki düşüş.




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