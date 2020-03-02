Piyasalarda koronavirüs kaynaklı oldukça güçlü küresel satış baskısı devam ediyor. Dolar/TL bu sabah güne 6.2150 civarında başladı. Euro ise 6.89 seviyesinde seyrini sürdürüyor.
Dolar kaç lira oldu?
02.03.2020 09:05
Son güncelleme : 02.03.2020 09:19
REUTERS
Dolar/TL koronavirüs salgını ve jeopolitik risklerin artması ile 6.26 seviyesinin üzerine çıkmıştı ancak bu sabah 6.22 seviyesinin hemen altında başladı. Euro
ise 6.89 seviyesinde seyrini sürdürüyor.
SATIŞ BASKISI DEVAM EDİYOR
Piyasalarda koronavirüs kaynaklı oldukça güçlü küresel satış baskısı da devam ediyor.
Dünya borsaları koronavirüsün küresel ölçekte bir salgın haline geldiği ve dünya ekonomisinin bu nedenle resesyona gireceği kaygılarıyla yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasıyla birlikte 2008 yılındaki finansal krizden bu yana en sert haftalık kayıpları kaydetti.
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|: 316,36
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322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|47.818.959
|% 14,79
|
|HUBVC
|26,12
|18.240.018
|% 12,91
|
|TSPOR
|5,95
|64.865.302
|% 10,80
|
|MEMSA
|0,37
|1.783.275
|% 8,82
|
|MZHLD
|14,80
|69.482
|% 8,42
|
|BUCIM
|3,39
|1.776.672
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,51
|52.421.750
|% -11,70
|
|DMSAS
|3,64
|12.359.713
|% -10,34
|
|YBTAS
|4.221,00
|135.072
|% -10,00
|
|IHEVA
|3,27
|4.441.634
|% -9,92
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ASELS
|27,50
|1.142.250.196
|% -1,72
|
|GARAN
|9,50
|641.951.298
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|343.325.331
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,39
|234.034.655
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|182.022.258
|% -6,20
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ODAS
|1,96
|276.055.608
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9801
|8,0201
|% 0,18
|
|Frank
|6,4386
|6,4774
|% 0,09
|
|Riyal
|1,6574
|1,6657
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.605
|25,77
|
|Altın Gr.
|321
|321
|5,01
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-58,93
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-28,50
|
|Çeyrek
|511
|522
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,04
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,08
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|1,75
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Seans Raporu
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17:58SKTAS
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