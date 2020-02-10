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Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

10.02.2020 11:03

Son güncelleme : 10.02.2020 11:06
Dolar/TL BDDK`nın swap adımının desteği ile Cuma günü test ettiği 6.05 seviyesinden, bu sabah 5.98`in altına kadar gerileyerek güne başladı.



REUTERS

BDDK dün para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %10'u ile sınırlandırılmasına karar verildiğini açıkladı. İlgili limit 2018 Ağustos ayından itibaren %25 olarak uygulanıyordu.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dolar/TL'deki düşüşte BDDK'nın swap adımı etkili" dedi. Dolar/TL Cuma günü hafta boyunca 6 seviyesinin altında yatay bir seyir izledikten sonra 6.05'e kadar çıkmıştı. Bu sabah kur 5.9750'ye kadar geriledikten sonra 5.9955 seviyesinde işlem gördü.

BANKALARIN ÜCRET/KOMİSYONLARI SINIRLANDIRILDI

Bankaların aldığı ücret ve komisyonlar Resmi Gazete'de bugün yayımlanan TCMB ve BDDK yönetmelik ve tebliğleri ile sınırlandırıldı. Bu sabah RG'de yayımlanan düzenlemelere göre ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2,400'den 51 adede, finansal tüketicilerde 20'den 16'ya indirildi. BDDK 2014 yılında da finansal tüketicilerden alınabilecek ücret ve komisyonları 20 ile sınırlandırmıştı. Öncesinde bir sınır yoktu.

TCMB'NİN DE DESTEĞİYLE TAHVİL GETİRİLERİ DÜŞÜŞTE

TL'deki kısmi baskıya karşın tahvil, CDS, eurobond piyasalarında daha iyimser bir seyir gözleniyor. TCMB'nin tahvil portföyünü 19 milyar TL'den bilançonun %5'ine yani yaklaşık 32-33 milyar TL'ye çıkaracak olması ve Hazine'nin uzun süredir uzun vadeli sabit kuponlu tahvil ihraç etmemesi süreci destekler nitelikte. Enflasyondaki düşüş ve TCMB faiz indirimleri de düşüşü destekleyen diğer belirgin unsurlar. Bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre banka Ocak ayında yaklaşık 2 milyar TL tutarında DİBS aldı.

Tahvil potföyü 20 milyar TL'nin üzerine çıkan TCMB alımlara Şubat ayı başında açıkladığı tahvillerde devam ediyor. Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi son bir yılda 10 puan geriledi. Geçen yıl Mayıs'ta %21 seviyesindeki ortalama bileşik getiri Cuma günü son işlemde %10.60 oldu.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bu seviyeler en son 2017 son çeyrekte görülmüştü. Gösterge 2 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisinde ise geçen hafta en düşük %9.96 seviyesi test edildi. Spot kapanışta ortalama bileşik getiri Cuma günü %10.44 oldu. Gösterge 2 yıllık tahvilde bu seviyeler en son 2016 yılı son aylarında görülmüştü. Hazine ise bankacıların yılın ilk günlerinde beklediği eurobond ihracını da geçen hafta gerçekleştirdi. 5 ve 10 yıllık ihraçlarda borçlanma 4 milyar dolar oldu.




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