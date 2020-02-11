Dolar ne kadar oldu? İşte son durum













REUTERS

BDDK'nın swap adımının da desteğiye dolar/TL Cuma günü test ettiği 6.05 seviyesinden dün 5.9750'ye kadar geriledi. Ancak kur artan jeopolitik tansiyonun da etkisiyle gördüğü en düşük seviyelerde kalıcı olamadı.

Dolar/TL bu sabah 6.0130 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6.5605 seviyesinde bulunuyor. Londra swap piyasalarında gecelik vadede lira faizleri dün %75'e kadar yükseldi.

BDDK dün para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %10'u ile sınırlandırılmasına karar verildiğini açıkladı. İlgili limit 2018 Ağustos ayından itibaren %25 olarak uygulanıyordu. Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre bankacılık sektörünün yasal özkaynakları 105 milyar dolar, bu hesaplamaya göre sınırlama 10.5 milyar dolara tekabül ediyor. TL'yi destekleyen bir diğer unsur ise kamu bankalarının TL'deki istikrarlı seyri için sağladığı döviz arzı.

JEOPOLİTİK TANSİYON PİYASALARDA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR