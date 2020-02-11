Dolar/TL`de bir süredir 6 seviyesinin hemen altındaki stabil seyir Cuma günü akşam saatleri itibarıyla yerini sert dalgalanmalara bıraktı. BDDK`nın swap adımı ve kamuların TL`ye desteği kurdaki yükselişi sınırlandıran önemli bir etken oldu.
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum
11.02.2020 09:57
Son güncelleme : 11.02.2020 09:57
REUTERS
BDDK'nın swap adımının da desteğiye dolar/TL Cuma günü test ettiği 6.05 seviyesinden dün 5.9750'ye kadar geriledi. Ancak kur artan jeopolitik tansiyonun da etkisiyle gördüğü en düşük seviyelerde kalıcı olamadı.
Dolar/TL bu sabah 6.0130 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6.5605 seviyesinde bulunuyor. Londra swap piyasalarında gecelik vadede lira
faizleri dün %75'e kadar yükseldi.
BDDK dün para
swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %10'u ile sınırlandırılmasına karar verildiğini açıkladı. İlgili limit 2018 Ağustos ayından itibaren %25 olarak uygulanıyordu. Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre bankacılık sektörünün yasal özkaynakları 105 milyar dolar, bu hesaplamaya göre sınırlama 10.5 milyar dolara tekabül ediyor. TL'yi destekleyen bir diğer unsur ise kamu bankalarının TL'deki istikrarlı seyri için sağladığı döviz arzı.
JEOPOLİTİK TANSİYON PİYASALARDA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Piyasalarda bugün Hazine'nin düzenleyeceği 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil
ihalesi ve TL cinsi sukuk ihracı takip edilirken, yön belirleyici olarak ise jeopolitik gelişmeler izleniyor.
18:05118.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
0
En Düşük
0
18:056,0253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0254
En Düşük
6,0055
18:056,5794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5794
En Düşük
6,5549
18:05303,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,79
|Açılış
|: 303,51
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|2,05
|79.049.052
|% 25,83
|
|DYOBY
|5,86
|15.066.478
|% 0,00
|
|KERVN
|0,48
|489.666
|% 0,00
|
|GEREL
|3,43
|32.043.336
|% 0,00
|
|KLNMA
|43,06
|14.518.994
|% 0,00
|
|DYOBY
|5,86
|15.066.478
|% 0,00
|
|KERVN
|0,48
|489.666
|% 0,00
|
|GEREL
|3,43
|32.043.336
|% 0,00
|
|KLNMA
|43,06
|14.518.994
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,71
|25.188.032
|% 0,00
|
|THYAO
|14,02
|2.173.757.251
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 0,00
|
|PETKM
|3,98
|717.692.869
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|659.785.823
|% 0,00
|
|ASELS
|24,12
|653.479.912
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,24
|439.274.940
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,63
|432.441.318
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,83
|620.919.478
|% 0,00
|
|ODAS
|2,13
|461.774.965
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7513
|7,7901
|% 0,11
|
|Frank
|6,1270
|6,1639
|% -0,04
|
|Riyal
|1,6001
|1,6081
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|-5,85
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
|
|B. Petrol
|54,09
|54,09
|0,82
|