Dolar/TL haftanın son gününde 6.68 seviyesinden açıldı, birçok piyasa tatil nedeniyle kapalı.
Dolar ne kadar oldu?
10.04.2020 09:13
Son güncelleme : 10.04.2020 09:13
Global piyasaların çoğunluğunun 'Kutsal Cuma' nedeniyle tatil olduğu haftanın son gününe dolar/TL 6.68 seviyesinden açılış yaptı.
Euro/TL ise 7.31 civarında seyrediyor.
18:0595.834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
95.834
En Düşük
93.629
18:056,6896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
18:057,3285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0368
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
18:05361,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,47
|Açılış
|: 361,39
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
360,11
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|69.719.031
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,07
|505.296.645
|% 10,00
|
|BURVA
|17,93
|3.350.522
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.276.703
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|9.160.540
|% 10,00
|
|KERVN
|0,37
|501.369
|% -7,50
|
|ORMA
|3,39
|35.845
|% -5,31
|
|IHEVA
|2,52
|96.566.456
|% -5,26
|
|INFO
|5,42
|28.493.672
|% -4,91
|
|TDGYO
|2,69
|4.749.740
|% -4,61
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 7,88
|
|THYAO
|9,74
|990.690.118
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 4,37
|
|ASELS
|25,18
|893.663.011
|% 0,72
|
|PGSUS
|46,68
|707.732.002
|% 9,32
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 4,37
|
|YKBNK
|2,03
|690.301.392
|% 7,41
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 7,88
|
|TSKB
|0,97
|127.365.210
|% 4,30
|
|ECILC
|4,52
|600.137.275
|% 5,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3212
|8,3629
|% 0,47
|
|Frank
|6,9060
|6,9476
|% 0,57
|
|Riyal
|1,7750
|1,7839
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|361
|361
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59KFEIN
Yüzde 9.81 oranında artışla 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 244, 549 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 7.47 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 222, 267 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3142, 93 artarak (% 2.84 ) 113, 986
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, GSRAY
-
17:55XU100
Endeks 95, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 13, 751.00 milyon TL de