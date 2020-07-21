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Dolar ne kadar oldu?

21.07.2020 08:09

Son güncelleme : 21.07.2020 08:09
Dolar/TL yeni güne 6.85 seviyesinde başladı.



Hazine ihalelerinin izleneceği yeni güne dolar/TL 6.85 seviyesinden başladı.

Euro/TL ise 7.84 civarında seyrediyor.

Hazine, 13 ay vadeli kuponsuz ve 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesi düzenleyecek.

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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 6,16 51.886.034 % 10,00  
YONGA 26,40 270.377 % 10,00  
PKENT 445,50 998.366 % 10,00  
KENT 1.510,40 18.675.522 % 10,00  
LINK 28,82 26.862.435 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6514 8,6948 % -0,04  
Frank 7,2703 7,3141 % -0,04  
Riyal 1,8227 1,8318 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 -0,15  
Altın Gr. 401 401 0,10  
Cumhuriyet 2.600 2.624 0,70  
Tam 2.679 2.692 0,80  
Yarım 1.300 1.317 0,40  
Çeyrek 652 659 0,10  
Gümüş.Ons 20,21 20,25 0,30  
Gümüş Gr. 4,46 4,46 0,08  
B. Petrol 43,36 43,36 0,08  
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