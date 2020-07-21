Dolar/TL yeni güne 6.85 seviyesinde başladı.
Dolar ne kadar oldu?
21.07.2020 08:09
Son güncelleme : 21.07.2020 08:09
Hazine ihalelerinin izleneceği yeni güne dolar/TL 6.85 seviyesinden başladı.
Euro/TL ise 7.84 civarında seyrediyor.
Hazine, 13 ay vadeli kuponsuz ve 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil
ihalesi düzenleyecek.
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18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
119.747
En Düşük
118.583
18:056,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
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6,8593
En Düşük
6,8491
18:057,8436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0069
|Açılış
|: 7,8500
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|Önceki Kapanış
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7,8669
En Düşük
7,8334
18:05400,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 400,80
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|Önceki Kapanış
|: 400,69
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401,33
En Düşük
400,33
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|6,16
|51.886.034
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|270.377
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|998.366
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|18.675.522
|% 10,00
|
|LINK
|28,82
|26.862.435
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,02
|174.067.393
|% -9,87
|
|AYES
|4,50
|213.806
|% -8,72
|
|ASUZU
|16,24
|169.208.482
|% -8,51
|
|AYEN
|5,52
|22.689.575
|% -8,00
|
|DITAS
|30,10
|5.431.166
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6514
|8,6948
|% -0,04
|
|Frank
|7,2703
|7,3141
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-0,15
|
|Altın Gr.
|401
|401
|0,10
|
|Cumhuriyet
|2.600
|2.624
|0,70
|
|Tam
|2.679
|2.692
|0,80
|
|Yarım
|1.300
|1.317
|0,40
|
|Çeyrek
|652
|659
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,25
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|4,46
|4,46
|0,08
|
|B. Petrol
|43,36
|43,36
|0,08
|