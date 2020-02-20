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Dolar ne kadar oldu?

20.02.2020 09:24

Son güncelleme : 20.02.2020 09:27
Merkez Bankası yüzde 11.25 olan politika faizini, 0.50 puan indirim ile yüzde 10.75 düzeyine düşürdü. Merkez Bankası`nın faiz indirimi sonrası 6.10 lirayı gören dolar yeni güne 6.08, euro ise 6.57 lira düzeyinde başladı.



DHA

Merkez Bankası yüzde 11.25 olan politika faizini, 0.50 puan indirim ile yüzde 10.75 düzeyine düşürdü. Merkez Bankası açıklamasında, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 11.25'ten yüzde 10.75'e indirilmesine karar vermiştir" denildi. Son döneme ilişkin verilerin ekonomik faaliyetteki toparlanma eğiliminin sürdüğünü gösterdiğine dikkat çekilen Merkez Bankası faiz kararında, "İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekte; yatırımlarda ve istihdamda toparlanma sinyalleri alınmakla birlikte zayıf seyir sürmektedir" diye belirtildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarına göre, ABD ekonomisinin faizlerin bir süre daha bulunduğu düzeylerde korunmasının uygun olduğu konusunda görüş birliğinde. Tutanaklara göre, 2019 yılı boyunca faizleri üç kez indiren FOMC, 28-29 Ocak'taki toplantıda faizleri yüzde 1.50-1.75 arasında sabit tutma kararını oybirliğiyle aldı.

Çarşamba gününe yüzde 0.39 artışla 120 bin 36 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST 100), gün içi en düşük 118 bin 571 puanı ve en yüksek 119 bin 574 puanı gördükten sonra 0.32 düşüşle 119 bin 196 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de gün içi en düşük 165 bin 715 puanı ve en yüksek 170 bin 172 puanı gördükten sonra yüzde 1.37 düşüşle 166 bin 781 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.40 artışla 11.57'ye yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 1.87 düşerek 11.05 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerde;

- dolar en düşük 6.0811 lira ve en yüksek 6.1018 lirayı gördükten sonra 6.08 - 6.09 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5668 lira ve en yüksek 6.5913 lirayı gördükten sonra 6.57 - 6.58 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8520 lira ve en yüksek 7.8829 lirayı gördükten sonra 7.86 - 7.87 lira aralığında hareket ediyor.




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