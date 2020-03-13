Dolar/TL corona virüs endişeleri kaynaklı küresel riskten kaçışla güne Ekim 2018`den beri en yüksek güniçi seviyeler olan 6.30 civarında başladı.
Dolar ne kadar oldu?
13.03.2020 09:23
Son güncelleme : 13.03.2020 09:59
REUTERS
Geçen haftayı 6.10'un hemen altında tamamlayan dolar/TL, haftaya pazartesi günü 6.20 ile sert bir yükselişle başladı. Bu yükselişte corona virüse yönelik küresel endişeler ve petrol fiyatlarındaki düşüş belirleyici olmuştu.
Hafta içinde her iki yönlü sert dalgalanan dolar/TL'de küresel piyasalar kaynaklı satış baskısı dün de belirginleşti. Kur dün küresel borsalarda çift haneye ulaşan kayıplarla 6.3210'a kadar yükseldikten sonra bu sabah 6.2950 seviyesinde işlem görüyor.
ABD BORSALARINDA ÇİFT HANELİ KAYIPLAR GÖRÜLDÜ
Küresel piyasalarda dün Asya'dan ABD'ye bir çok borsada çift haneli kayıplar görüldü. Küresel hisse senetleri yıllar süren artış trendi ardından corona virüs kaynaklı panik yaşandı. Dünya hisse senedi piyasasında son bir aydaki kayıp 14 trilyon dolara ulaştı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) acil faiz indirimi sonrası 0.5 trilyon dolarlık likidite adımı da piyasadaki satış baskısını durdurmaya yetmedi. Fed likidite adımlarına bugün de 1 trilyon dolar
ile devam edecek.
Küresel sert değer kayıplarının devam etmesiyle birlikte yatırımcılar daha çok faiz indirimi, daha çok mali destek bekliyor. Bu kapsamda ABD ve İngiltere'nin ardından dün ECB takip edildi. ECB faiz indirimine gitmedi ancak 120 milyar euro
tutarında yeni gevşeme adımı attı.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
0
En Düşük
0
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2859
18:057,0797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0403
18:05322,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,07
|Açılış
|: 322,54
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|7,47
|4.751.153
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% 0,00
|
|CEOEM
|5,00
|2.081.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,15
|119.301.420
|% 0,00
|
|ADANA
|7,47
|4.751.153
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% 0,00
|
|CEOEM
|5,00
|2.081.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,15
|119.301.420
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|THYAO
|8,48
|704.221.969
|% 0,00
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 0,00
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% 0,00
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% 0,00
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% 0,00
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% 0,00
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9136
|7,9533
|% 0,03
|
|Frank
|6,6709
|6,7111
|% 0,12
|
|Riyal
|1,6778
|1,6862
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|10,20
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,31
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,62
|15,64
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,07
|34,07
|0,85
|