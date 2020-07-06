Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,8645`ten işlem görüyor.
Dolar yeni günde kaç lira oldu?
06.07.2020 09:00
Son güncelleme : 06.07.2020 10:01
AA
Geçen haftanın son işlem gününde 6,8475-6,8819 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6,8639'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 6,8645'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 7,7520'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,8795'ten satılıyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 96,9 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 artışla 1,1293 seviyesinde seyrediyor.
Analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın haziran ayı fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da inşaat sektörü PMI, Euro
Bölgesi'nde Sentix Yatırımcı Güveni Endeksi ve ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84-6,88 aralığının izleneceğini kaydetti.
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En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|ESCOM
|4,10
|90.669.218
|% 0,00
|
|TKNSA
|7,14
|130.080.477
|% 0,00
|
|GLRYH
|13,10
|12.115.938
|% 0,00
|
|HALKB
|6,09
|339.524.684
|% 0,00
|
|EUHOL
|1,97
|12.009.523
|% 0,00
|
|ESCOM
|4,10
|90.669.218
|% 0,00
|
|TKNSA
|7,14
|130.080.477
|% 0,00
|
|GLRYH
|13,10
|12.115.938
|% 0,00
|
|HALKB
|6,09
|339.524.684
|% 0,00
|
|EUHOL
|1,97
|12.009.523
|% 0,00
|
|THYAO
|11,92
|1.085.659.718
|% 0,00
|
|GARAN
|8,22
|902.511.964
|% 0,00
|
|KARSN
|3,44
|862.787.334
|% 0,00
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,60
|738.753.110
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|752.624.910
|% 0,00
|
|IEYHO
|1,04
|384.376.322
|% 0,00
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5534
|8,5963
|% 0,18
|
|Frank
|7,2499
|7,2936
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,26
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.539
|2.559
|4,70
|
|Tam
|2.614
|2.626
|4,80
|
|Yarım
|1.270
|1.284
|2,30
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,02
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|B. Petrol
|43,22
|43,22
|0,42
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