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Dolar yeni günde kaç lira oldu?

06.07.2020 09:00

Son güncelleme : 06.07.2020 10:01
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,8645`ten işlem görüyor.



AA

Geçen haftanın son işlem gününde 6,8475-6,8819 bandında işlem gören  dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6,8639'dan  tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45  itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 6,8645'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 7,7520'den, sterlin/TL de yüzde 0,2  değer kazancıyla 8,8795'ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 96,9  seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 artışla 1,1293  seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın haziran ayı fiyat  gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da inşaat  sektörü PMI, Euro Bölgesi'nde Sentix Yatırımcı Güveni Endeksi ve ABD'de hizmet  sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının  gündemdeki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de  6,84-6,88 aralığının izleneceğini kaydetti.




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