Dolar/TL, Merkez Bankası`nın faiz kararını açıklayacağı haftaya 6.92 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 7.52 civarında seyrediyor.
Dolar yeni günde ne kadar oldu?
20.04.2020 09:37
Son güncelleme : 20.04.2020 09:37
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının açıklanacağı yeni haftanın ilk gününe dolar/TL 6.92 seviyesinde başladı.
Euro/TL ise 7.52 civarında seyrediyor.
TCMB faiz kararı 22 Nisan'da açıklanacak. Foreks anketinde tahmin faizin 50 baz puan indirileceği yönünde oluştu. Ankete katılan 20 ekonomistten 4'ü faizde değişiklik beklemezken, 16 ekonomist farklı oranlarda indirim beklentisi dile getirdiler.
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
0
En Düşük
0
18:056,9265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0051
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9449
En Düşük
6,8927
18:057,5178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0195
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5395
En Düşük
7,4874
18:05373,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
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|Açılış
|: 373,76
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
375,60
En Düşük
370,90
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|6,72
|17.032.815
|% 126,69
|
|PAPIL
|9,95
|19.328.209
|% 3,48
|
|PRKAB
|3,50
|19.262.848
|% 2,03
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 0,00
|
|TMSN
|5,20
|16.375.724
|% 0,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -8,52
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 0,00
|
|TMSN
|5,20
|16.375.724
|% 0,00
|
|VESTL
|11,30
|78.507.489
|% 0,00
|
|YUNSA
|10,15
|52.001.551
|% 0,00
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 0,00
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 0,00
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 0,00
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 0,00
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% 0,00
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6183
|8,6616
|% -0,23
|
|Frank
|7,1301
|7,1730
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8417
|1,8509
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.678
|-5,89
|
|Altın Gr.
|375
|375
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.469
|-54,10
|
|Tam
|2.482
|2.545
|-51,90
|
|Yarım
|1.205
|1.236
|-27,10
|
|Çeyrek
|605
|618
|-13,50
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,18
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|27,23
|27,23
|-0,85
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