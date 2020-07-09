Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dolar yeni günde ne kadar oldu?

09.07.2020 09:33

Son güncelleme : 09.07.2020 09:54
Dolar/TL, yatay seyirle başlamasının ardından 6,8630`dan işlem görüyor.



AA

Dün 6,8475 - 6,8671 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki  kapanışın hemen üzerinde 6,8607'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40  itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8630'dan işlem görüyor. Aynı  dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 7,7995'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer  kazancıyla 8,6735'ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 96,3  seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1354  seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıya dair  haber akışının izleneceğini, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının  takip edileceğini bildirdi.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ile Libya ve  Suriye odaklı jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışlarının gündemdeki yerini  koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 - 6,87 bandının  izleneceğini dile getirdi.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.713
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKBNK 5,91 970.169.929 % 0,00  
DZGYO 5,89 9.927.521 % 0,00  
IHEVA 2,35 26.595.777 % 0,00  
IZMDC 16,60 41.141.049 % 0,00  
KRDMD 3,27 2.004.427.095 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6475 8,6909 % 0,29  
Frank 7,2965 7,3404 % 0,24  
Riyal 1,8238 1,8330 % 0,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.811 1,48  
Altın Gr. 399 399 0,55  
Cumhuriyet 2.586 2.608 2,60  
Tam 2.662 2.676 2,70  
Yarım 1.293 1.309 1,30  
Çeyrek 647 655 0,70  
Gümüş.Ons 18,78 18,83 0,08  
Gümüş Gr. 4,14 4,15 0,02  
B. Petrol 43,17 43,17 -0,13  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru