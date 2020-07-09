Dolar yeni günde ne kadar oldu?













AA

Dün 6,8475 - 6,8671 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8607'den tamamladı.Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8630'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 7,7995'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,6735'ten satılıyor.Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 96,3 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1354 seviyesinde seyrediyor.Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıya dair haber akışının izleneceğini, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildirdi.Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ile Libya ve Suriye odaklı jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışlarının gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 - 6,87 bandının izleneceğini dile getirdi.