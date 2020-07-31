Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dolar/TL ne kadar oldu? İşte son durum...

31.07.2020 10:21

Son güncelleme : 02.08.2020 07:23
Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla uluslararası piyasalarda güne düşüşle başlamasının ardından 6,9735 seviyelerinde bulunuyor.



AA

Dün en düşük 6,9631 ve en yüksek 7,0126 seviyelerini gören dolar/TL,  günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 6,9955'ten tamamladı.

Yurt içinde piyasaların Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kapalı  olduğu bugüne ise uluslararası piyasalarda düşüşle başlayan dolar/TL, saat 10.05  itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 6,9735 seviyelerinde  hareket ediyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 8,2970 ve sterlin/TL yüzde  0,1 değer kaybıyla 9,1580 seviyelerinde bulunuyor.

Bir süredir içinde bulunduğu düşüş eğilimine devam eden dolar endeksi  yüzde 0,2 azalışla 92,6 seviyesinden işlem görüyor. Avro/dolar paritesi ise Mayıs  2018'den bu yana ilk kez 1,19 seviyesinin üzerine çıkarken, şu dakikalarda yüzde  0,4 artışla 1,1903 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, bugün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların  kapalı olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, ABD'de  kişisel tüketim harcamaları, çekirdek PCE ve Şikago Satınalma Yöneticileri  Endeksi verilerinin açıklanacağını söyledi.

Teknik açıdan 6,97 seviyesinin üzerinde kalıcı olunması durumunda  7,10-7,20 aralığının takip edileceğini aktaran analistler, 6,95'in ise destek  konumunda bulunduğunu bildirdi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:351.127
Değişim :  -0,76% |  -8,65
Açılış :  1.137  
Önceki Kapanış :  1.136  
En Yüksek
1.137 En Düşük
1.125
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 2,51 126.167.709 % 0,00  
CEMAS 1,66 7.517.883 % 0,00  
GARAN 7,02 631.906.436 % 0,00  
ALBRK 1,59 23.013.502 % 0,00  
ASELS 35,26 677.502.245 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,1024 9,1481 % -0,23  
Frank 7,6023 7,6481 % -0,71  
Riyal 1,8554 1,8647 % -0,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.975 1.975 18,55  
Altın Gr. 443 443 3,69  
Cumhuriyet 2.913 2.966 16,60  
Tam 3.001 3.052 17,10  
Yarım 1.456 1.488 8,40  
Çeyrek 731 746 4,20  
Gümüş.Ons 24,34 24,40 0,87  
Gümüş Gr. 5,46 5,47 0,18  
B. Petrol 43,65 43,65 0,40  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru