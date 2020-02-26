GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dolar/TL yönünü değiştirdi! İşte son durum

26.02.2020 09:26

Son güncelleme : 26.02.2020 09:26
Dolar/TL koronavirüs salgının küresel ekonomik aktiviteye etkisinin artabileceğine yönelik endişelerle hafta başında yaşadığı sert yükseliş ardından 6.15 civarında Mayıs 2019`dan beri en yüksek seviyelerde seyrediyor. Euro/TL ise 6.68 TL seviyesinde işlem görüyor.



REUTERS

ABD hisselerinin dün %3'e ulaşan sert kayıpları ile birlikte kuru yukarı yönlü baskılayacak küresel riskten kaçış sürüyor. Hafta başında havaclık sektöründe %6'ya bankacılıkta %4'e yaklaşan, dolar/TL'de ise 6.16'nın üzerinin test edilmesiyle sonuçlanan sert satışların ardından piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve küresel gelişmeleri takip ediliyor.

İç veri gündemi bulunmazken PPK özetleri ve Hazine'nin iç piyasada dolar cinsi sukuk ihracı sonuçları izlenecek. Virüsün Avrupa ve Ortadoğu gibi coğrafyalara da yayılması sonrası küresel baskı dün kuvvetlenlendi ve Türkiye piyasalarında da oldukça dalgalı bir seyir izlendi.
 
KAYIPLARINI DÖRDÜNCÜ GÜNE TAŞIDI
 
Asya borsaları ABD hükümetinin vatandaşlarına koronavirüs salgına hazırlık yapmaları uyarısında bulunmasının ardından ABD borsalarındaki sert düşüşü ve ABD Hazine tahvil getirilerinin tarihi dip seviyeye inmesini takip ederek geriledi. ABD'nin S&P 500 <.SPX> ve Dow Jones <.DJI> endeksleri dün %3'ün üzerinde düşüş kaydederek kayıplarını dördüncü güne taşıdı.
 
ABD'nin 10 ve 30 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirileri dün gördüğü yeni tarihi dip seviyelere yakın seyretti. Salgın hastalık endişesi ABD tahvilleri ve altın gibi güvenli liman varlıkların değer kazanmasını sağladı.
 
Dolar, altın ve ABD tahvilleri küresel endişelere karşı güvenli liman alımlarıyla sert değer kazançları yaşarken gelişmekte olan para birimleri ise güçlenen dolar karşısında sert değer kayıpları gösteriyor.
 
Dolar dünkü kayıplarının ardından değer kaybına karşı koymaya çalışırken, ABD'de faiz indirimi beklentilerinin kuvvetlenmesi ve koronavirüs salgını hakkındaki uyarıları ABD finansal varlıklarının gücü konusunda soru işaretleri yarattı.
 
BRENT PETROL NE KADAR?
 
Brent tipi ham petrol ise Ocak ayı başındaki 72 dolardan 55 doların altına kadar geriledikten sonra bu sabah 55 dolar civarında. Bu düşüşün kalıcı olması enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'nin ödediği enerji maliyetini ve cari açığı da aynı ölçüde azaltan bir gelişme. Bankacılara göre küresel piyasalarda riskten kaçış, doların son dönemde güçlü seyri ile Libya ve Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler dolar/TL'yi yukarı yönlü baskılayan en önemli unsurlar, kamunun döviz arzı ise TL'deki değer kaybını sınırlandıran en büyük etken konumunda.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.365
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  115.626  
Önceki Kapanış :  114.365  
En Yüksek
115.992 En Düşük
113.850
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALGYO 17,66 229.598.669 % 19,98  
HATEK 10,12 42.393.026 % 19,91  
BURCE 7,07 3.795.498 % 14,96  
OYAYO 2,56 36.190.061 % 14,80  
ALCAR 63,45 28.338.165 % 14,74  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9735 8,0134 % 0,15  
Frank 6,2784 6,3163 % 0,16  
Riyal 1,6355 1,6437 % 0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.644 1.645 14,56  
Altın Gr. 326 326 2,65  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -41,00  
Tam 2.143 2.197 -56,36  
Yarım 1.036 1.063 -27,27  
Çeyrek 520 531 -13,63  
Gümüş.Ons 18,08 18,12 0,20  
Gümüş Gr. 3,59 3,59 0,05  
B. Petrol 54,49 54,49 0,23  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru