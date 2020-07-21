Avrupa Birliği (AB) liderlerinin beş gün süren pazarlıkların ardından üzerinde anlaşmaya vardığı, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik kurtarma paketi ve bütçe, İspanya tarafından memnuniyetle karşılandı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de, hazırlanan kurtarma fonu ve 2021-2027 dönemi bütçesine onay verilmesinden memnun olduklarını, özellikle kurtarma fonunun içinde bulundukları krize uygun ve iddialı bir program olduğunu söyledi.
Dört ülke AB Liderler Zirvesi`nin sonuçlarından memnun
21.07.2020 10:41
Son güncelleme : 21.07.2020 11:08
AA
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, basına yaptığı değerlendirmede, "İspanya ve Avrupa için büyük bir anlaşmaya vardık." dedi.
Kovid-19 krizine cevap vermek için temel konularda mutabakata vardıklarını vurgulayan Sanchez, "Avrupa'yı layık olduğu yere taşıyıp hiç kimseyi geride bırakmadan, öncü olacak şekilde, büyük bir modernleşme yolunda adım atmaya başladık." ifadelerini kullandı.
Kovid-19'un ekonomide etkilerini durdurmak için AB'nin "acil el frenini çektiğini" dile getiren Sanchez, "varılan anlaşmada herkesin kazançlı olduğunu ve AB'nin bu toplantıdan güçlenerek çıktığını" savundu.
İtalya ile fondan en fazla kaynak aktarılacak ülkelerden biri olan İspanya, 72,7 milyar avrosu doğrudan yardım olmak üzere toplamda 140 milyar avro alacak.
"SOSYAL TOPARLANMA İÇİN BİR GÜVEN İŞARETİ"
Öte yandan Portekiz Başbakanı Antonio Costa da AB'de varılan anlaşmayı "Kovid-19 sonrası ekonomik ve sosyal toparlanma için bir güven işareti" olarak yorumladı.
AB tarihinin en uzun ikinci toplantısının gerçekleştiğini kaydeden Costa, "AB bünyesinde çıkarılan ortak tahviller aracılığıyla hibe veya kredi yoluyla ulusal ekonomik toparlanma programlarını finanse edecek özel bir sistem ilk kez onaylandı." dedi.
Uzlaşılan pakete göre, AB Komisyonunun sermaye piyasalarından borçlanma yetkisi alması, bu yetki ve AB bütçesi garantisiyle kurtarma programına 750 milyar avroluk kaynak aktarılması öngörülüyor.
Bu kaynağın 390 milyar avrosunun hibe, 360 milyar avrosunun da kredi yoluyla 27 AB ülkesine dağıtılması planlanıyor.
İTALYA VE MALTA DA AB LİDERLER ZİRVESİ'NİN SONUÇLARINDAN MEMNUN
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Brüksel’de müzakereleri 4 gün süren ve sabaha karşı 27 üye ülke liderinin Kovid-19’un ekonomik etkilerine yönelik 750 milyar avroluk kurtarma fonu ile 1 trilyon avronun üzerindeki gelecek bütçesine yeşil ışık yakmasını toplantı çıkışında değerlendirdi.
Zirvenin sonuçlarından memnun olduklarını vurgulayan Conte, "Yaşadığımız krize karşı en uygun ve iddialı programı onayladık. Bu sonucu, ülkemizin onurunu ve AB kurumlarının özerk yapısını koruyarak sağladık." dedi.
750 milyar avroluk kurtarma paketinden İtalya’nın 209 milyar avro alacağına dikkati çeken Conte, "Büyük bir sorumluluğumuz olacak. 209 milyar avro ile İtalya’yı güçle yeniden başlatma ve çehresini değiştirme imkanımız var. Şimdi artık koşmalıyız. Bunu yatırımlar ve yapısal reformlar için kullanmalıyız." diye konuştu.
Başbakan Conte, onayladıkları kurtarma fonunda İtalya'ya sağlanacak payın ilk teklif edilen 172,7 milyara göre arttığına işaret ederek, "750 milyarın yüzde 28'lik iyi bir kısmı İtalya’nın olacak. 209 milyar ayrılmasından konuşuyoruz. AB Komisyonunun orijinal teklifini dikkate alırsak müdahalemizle kurtarma fonunu bizim
faydamıza iyileştirdik. 81 milyar hibe sağladık ve kredi miktarını da 91 milyardan 127 milyara olmak üzere önemli ölçüde arttırdık." dedi.
Malta Başbakanı Robert Abela da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB Konseyinin Kovid-19'un ekonomideki etkilerine yönelik kurtarma fonu ve 2021-2027 mali bütçe konusunda anlaşmaya vardığını belirterek, "Malta için önemli bir sonuç elde edildi." ifadesini kullandı.
Sert müzakereler neticesinde uzlaşılan pakete göre, AB Komisyonu sermaye piyasalarından borçlanma yetkisi alacak. Bu yetki ve AB bütçesi garantisinde Komisyon, kurtarma programına toplam 750 milyar avro kaynak sağlayacak. Bunun 390 milyar avrosu hibe, 360 milyar avrosu kredi olacak.
AB'nin 2021-2027 bütçesinin toplam boyutu ise 1 trilyon 74 milyar avroyu bulacak. Üye ülkeler, bütçeye milli gelirlerinin yüzde 1,4'ü oranında katkı verecek.