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Dört ülke AB Liderler Zirvesi`nin sonuçlarından memnun

21.07.2020 10:41

Son güncelleme : 21.07.2020 11:08
Avrupa Birliği (AB) liderlerinin beş gün süren pazarlıkların ardından üzerinde anlaşmaya vardığı, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik kurtarma paketi ve bütçe, İspanya tarafından memnuniyetle karşılandı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de, hazırlanan kurtarma fonu ve 2021-2027 dönemi bütçesine onay verilmesinden memnun olduklarını, özellikle kurtarma fonunun içinde bulundukları krize uygun ve iddialı bir program olduğunu söyledi.



AA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, basına yaptığı değerlendirmede, "İspanya ve Avrupa için büyük bir anlaşmaya vardık." dedi.

Kovid-19 krizine cevap vermek için temel konularda mutabakata  vardıklarını vurgulayan Sanchez, "Avrupa'yı layık olduğu yere taşıyıp hiç kimseyi  geride bırakmadan, öncü olacak şekilde, büyük bir modernleşme yolunda adım atmaya  başladık." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'un ekonomide etkilerini durdurmak için AB'nin "acil el  frenini çektiğini" dile getiren Sanchez, "varılan anlaşmada herkesin kazançlı  olduğunu ve AB'nin bu toplantıdan güçlenerek çıktığını" savundu.

İtalya ile fondan en fazla kaynak aktarılacak ülkelerden biri olan  İspanya, 72,7 milyar avrosu doğrudan yardım olmak üzere toplamda 140 milyar avro  alacak.

"SOSYAL TOPARLANMA İÇİN BİR GÜVEN İŞARETİ"

Öte yandan Portekiz Başbakanı Antonio Costa da AB'de varılan anlaşmayı  "Kovid-19 sonrası ekonomik ve sosyal toparlanma için bir güven işareti" olarak  yorumladı.

AB tarihinin en uzun ikinci toplantısının gerçekleştiğini kaydeden  Costa, "AB bünyesinde çıkarılan ortak tahviller aracılığıyla hibe veya kredi  yoluyla ulusal ekonomik toparlanma programlarını finanse edecek özel bir sistem  ilk kez onaylandı." dedi.

Uzlaşılan pakete göre, AB Komisyonunun sermaye piyasalarından  borçlanma yetkisi alması, bu yetki ve AB bütçesi garantisiyle kurtarma programına  750 milyar avroluk kaynak aktarılması öngörülüyor.

Bu kaynağın 390 milyar avrosunun hibe, 360 milyar avrosunun da kredi  yoluyla 27 AB ülkesine dağıtılması planlanıyor.

İTALYA VE MALTA DA AB LİDERLER ZİRVESİ'NİN SONUÇLARINDAN MEMNUN

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Brüksel’de müzakereleri 4 gün süren ve sabaha karşı 27 üye ülke  liderinin Kovid-19’un ekonomik etkilerine yönelik 750 milyar avroluk kurtarma  fonu ile 1 trilyon avronun üzerindeki gelecek bütçesine yeşil ışık yakmasını  toplantı çıkışında değerlendirdi.

Zirvenin sonuçlarından memnun olduklarını vurgulayan Conte,  "Yaşadığımız krize karşı en uygun ve iddialı programı onayladık. Bu sonucu,  ülkemizin onurunu ve AB kurumlarının özerk yapısını koruyarak sağladık." dedi.  

750 milyar avroluk kurtarma paketinden İtalya’nın 209 milyar avro  alacağına dikkati çeken Conte, "Büyük bir sorumluluğumuz olacak. 209 milyar avro  ile İtalya’yı güçle yeniden başlatma ve çehresini değiştirme imkanımız var. Şimdi  artık koşmalıyız. Bunu yatırımlar ve yapısal reformlar için kullanmalıyız." diye  konuştu.

Başbakan Conte, onayladıkları kurtarma fonunda İtalya'ya sağlanacak  payın ilk teklif edilen 172,7 milyara göre arttığına işaret ederek, "750 milyarın  yüzde 28'lik iyi bir kısmı İtalya’nın olacak. 209 milyar ayrılmasından  konuşuyoruz. AB Komisyonunun orijinal teklifini dikkate alırsak müdahalemizle  kurtarma fonunu bizim faydamıza iyileştirdik. 81 milyar hibe sağladık ve kredi  miktarını da 91 milyardan 127 milyara olmak üzere önemli ölçüde arttırdık." dedi.

Malta Başbakanı Robert Abela da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  AB Konseyinin Kovid-19'un ekonomideki etkilerine yönelik kurtarma fonu ve  2021-2027 mali bütçe konusunda anlaşmaya vardığını belirterek, "Malta için önemli  bir sonuç elde edildi." ifadesini kullandı. 

Sert müzakereler neticesinde uzlaşılan pakete göre, AB Komisyonu  sermaye piyasalarından borçlanma yetkisi alacak. Bu yetki ve AB bütçesi  garantisinde Komisyon, kurtarma programına toplam 750 milyar avro kaynak  sağlayacak. Bunun 390 milyar avrosu hibe, 360 milyar avrosu kredi olacak.

AB'nin 2021-2027 bütçesinin toplam boyutu ise 1 trilyon 74 milyar  avroyu bulacak. Üye ülkeler, bütçeye milli gelirlerinin yüzde 1,4'ü oranında  katkı verecek.




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