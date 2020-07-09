DTÖ Başkanlığı için 8 aday yarışacak















164 üyeli DTÖ'de Roberto Azevedo'dan Ağustos sonunda boşalacak koltuğa Mısır, Kenya, Nijerya, Britanya, Meksika, Moldova, Suudi Arabistan ve Güney Kore'den talipler çıktı.



Bugüne kadar hiç kadın başkanı olmayan DTÖ'de 8 aday arasında 3 kadın yer aldı.



Yeni başkanın seçim sürece normalde 9 ay sürüyor,ancak DTÖ bu sefer süreci 3 ayda tamamlamak istiyor.