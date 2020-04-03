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Dünya Bankası`ndan corona desteği

03.04.2020 08:54

Son güncelleme : 03.04.2020 08:54
Dünya Bankası yönetimi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede gelişmekte olan ülkeleri güçlendirmek amacıyla, gelecek 15 ay içinde 160 milyar dolarlık kaynağın sağlanacağı yeni bir destek programını başlattıklarını duyurdu.



AA

Bankadan yapılan açıklamada, Dünya Bankası Yönetim Kurulu'nun, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik, gelişmekte olan ülkeler için bir dizi acil durum desteğini onayladığı bildirildi.

Program kapsamında, ilk olarak 25 ülkeye 1,9 milyar dolarlık destek  sağlanacağı ve 40'dan fazla ülke için de yeni operasyonların hızla ilerleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu desteğin ilk aşama sağlanacağı ülkelerin  Afganistan, Arjantin, Cape Verde, Kamboçya, Kongo, Cibuti, Ekvador, Etiyopya,  Gana, Haiti, Hindistan, Kenya, Kırgızistan, Maldivler, Moritanya, Moğolistan,  Pakistan, Paraguay, Sao Tome ve Principe, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka,  Tacikistan, Gambiya ve Yemen olduğu belirtildi.

Dünya Bankası'nın Kovid-19 önlemlerini desteklemek amacıyla gelecek 15  ay içinde yaklaşık 160 milyar dolarlık kaynak sağlamaya hazırlandığının ifade  edildiği açıklamada, ekonomik programla toparlanma süresinin kısaltılması, büyüme  koşullarının yaratılması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ile  yoksulların korunmasına yardımcı olunmasının amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David  Malpass, Kovid-19 salgının yayılmasını azaltmak için geniş ve hızlı adımlar  atıldığını, bankanın 65'ten fazla ülkede operasyonları olduğunu vurguladı.

Malpass, gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19 salgınına müdahale  yeteneklerini geliştirmek, bu ülkelerin ekonomik ve sosyal toparlanma sürelerini  kısaltmak için çalıştıklarını belirtti.

Yoksul ve savunmasız ülkelerin en ağır darbeyi almasının muhtemel olduğuna işaret eden Malpass, dünya genelindeki ekiplerinin devam eden krize  karşı ülkesel ve bölgesel düzeydeki çözümler üzerinde çalışmaya devam edeceğini  bildirdi.

Öte yandan açıklamada, Uluslararası Finans Kurumunun da salgından etkilenen özel şirketlere yardımcı olmak için 8 milyar dolarlık finansman sağladığı kaydedildi.





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