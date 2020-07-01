Dünya Bankası Türkiye`ye Demiryolu Lojistiği İyileştirme Projesi için 314.5 milyon euro (2,4 milyar TL) kredi sağlayacak.
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye kredi
01.07.2020 10:01
Son güncelleme : 01.07.2020 10:01
Dünya Bankası, Türkiye Demiryolu Lojistiği İyileştirme Projesi için 314.5 milyon euro
tutarında krediyi onayladı.
Proje, bazı demiryolu yük taşımacılığı koridorlarında taşımacılık maliyetlerini düşürmeyi ve Ulaştırma Bakanlığı’nın demiryolu yük taşımacılığı bağlantılarını gerçekleştirme ve demiryolu bağlantılı lojistik merkezlerini yönetme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Dünya Bankası tarafından yayımlanan bültene göre kredi dün onaylandı.
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|Gümüş Gr.
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