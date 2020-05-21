Dünya Bankası`nın baş ekonomisti belli oldu















Dünya Bankası, yeni baş ekonomist ve başkan yardımcısı olarak Bear Stearns'in eski yöneticisi ve Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi Carmen Reinhart'ı seçti.Reinhart hali hazırda New York Fed'in danışma kurulunda da görev yapıyor.