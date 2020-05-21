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Dünya Bankası`nın baş ekonomisti belli oldu

21.05.2020 09:02

Son güncelleme : 21.05.2020 09:02
Dünya Bankası`nın yeni baş ekonomisti Carmen Reinhart oldu.



Dünya Bankası, yeni baş ekonomist ve başkan yardımcısı olarak Bear Stearns'in eski yöneticisi ve Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi Carmen Reinhart'ı seçti.

Reinhart hali hazırda New York Fed'in danışma kurulunda da görev yapıyor.




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