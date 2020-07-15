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Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri yatırımcısına kaybettirdi

15.07.2020 11:05

Son güncelleme : 15.07.2020 11:05
Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri yılın ilk yarısında yatırımcısına kaybettirdi.



AA

AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünyanın önde gelen 7 futbol  kulübü yılın ilk 6 ayında  hisse senedi piyasalarında yatırımcısının yüzünü  güldürmedi.

Kulüplerin  Kovid-19 salgını nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayacağına  dair beklentiler, liglere ara verilmesi nedeniyle kulüplerin ekonomik kayba  uğrayacağına dair beklentiler, kulüplerin hisse performanslarını olumsuz  etkiledi.

Salgın sebebiyle maç günü ve yayın gelirlerini kaybeden birçok kulüp,  futbolcu ve personel maaşlarında indirime gitti, bazı çalışanlarını ise ücretsiz  izne çıkarmak zorunda kaldı. Futbol dünyasında Real Madrid, Barcelona, Borussia  Dortmund ve Juventus başta olmak üzere birçok kulüp, oyuncularının maaşlarında  kesintiye gitti.

Salgına yönelik tedbirler kapsamında birçok ligde spor müsabakalarının  ertelenmesi ya da seyircisiz oynatılması kararı alınması da kulüplerin maç günü  gelirlerinin azalması riskini ortaya çıkardı.

SALGINLA BİRLİKTE BAŞKA FAKTÖRLER DE KULÜPLERİN HİSSELERİNİN DEĞER KAYBETMESİNE SEBEP OLDU

Söz konusu dönemde Portekiz kulübü SL Benfica'nın hisseleri yüzde 38,6  değer kaybetti. Mart ayında  Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'un da olduğu 6  kulüp ile çok sayıda futbolcunun yanı sıra Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho gibi  futbol dünyasındaki ünlü isimlerin menajeri olan Jorge Mendes hakkında vergi  kaçırma suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Kovid-19 salgınının olumsuz etkileriyle beraber, SL Benfica'nın da  arasında bulunduğu bu soruşturmayla beraber kulübün hisseleri de belirgin  derecede değer kaybetti.

Böylece salgınla birlikte başka faktörler de kulüplerin hisselerinin  değer kaybetmesine sebep oldu.

Alman ekibi Borussia Dortmund'un hisseleri yüzde 32,8  kaybettirdi.Hollanda ekibi AFC Ajax'ın hisseleri yüzde 28,9, Juventus'un  hisseleri yüzde 25,9 azalış kaydetti.

İtalya, salgından en çok ülkeler arasında yer alırken, bu durum ülkede  futbolu da olumsuz etkiledi. Kovid -19'un Serie A'daki futbolcularda da yayıldı.   Mart ayında Juventus'un defans oyuncusu Daniele Rugani'de yapılan Kovid-19 testi  pozitif çıkmıştı.

Rugani, Serie A'da yeni tip corona virüs bulaşan ilk futbolcu olmuştu. Yılın ilk 6 ayında yatırımcısına  Olympique Lyonnais yüzde 25,5,  Manchester United yüzde 20,6 kaybettirdi.

Manchester United, salgının kulübe maliyetinin 28 milyon sterlini  bulduğu, son rakamın çok daha fazla olacağı açıklamasında bulunmuştu. İtalyan SS Lazio'nun hisseleri de söz konusu dönemde yüzde 4,4, değer  kaybetti.




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