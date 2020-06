E-ticarette ‘Güven Damgası’ dönemi başlıyor

Ticaret Bakanlığı önderliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi şirketlerin e-ticaret alanında tüketicilerin internet alışverişlerini güvenle kullanmasını amaçlayan ‘Güven Damgası’ uygulaması tanıtıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği video konferans yayınına katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticaretin öneminden bahsetti. Bakan Pekcan, sağladıkları güven dolayısıyla tüketicilere güven duygusunu aşılayan firmaların temsilcilerine teşekkür ederek konuşmasına başladı. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde e-ticaret üzerinden yapılan alışverişlerin önemine dikkat çeken Pekcan, “E-ticaret, özellikle bazı faaliyet kollarındaki KOBİ’lerimiz esnaflarımız ve üretici birliklerinin desteklenmesi, rekabet güçlerinin artırılması ve kurumsallaşmaları için önemli bir fırsat sunmaktadır. E-ticaretin bu kadar genişlemesi; faydalarının yanında potansiyel bir risk de barındırmaktadır” ifadelerini kullandı.E-ticareti kullanan tüketicilerin memnuniyetine de dikkat çeken Pekcan, “Tıpkı konvansiyonel ticaretteki gibi e-ticarette de, taraflar arasındaki sözleşme şartları iyi çok işlenmeli. Malın ayıpsız teslimi, teslim şekilleri ve ödeme koşullarına kadar tüm hususlar her iki tarafı da memnun eden biçimde önceden tamamlanmalıdır ki sonunda bir anlaşmazlık doğmasın” diye konuştu.Bakan Pekcan, tüketici haklarının da korunması gerektiğini vurgulayarak, tüketicinin yanlış bilgilendirilmemesi ve hatta dolandırılmaması için de gerekli altyapının sağlanması gerektiğini söyledi. Tüketicinin internet ortamına aktardığı kişisel verilerinin korunmasının önemli bir güvenlik konusu olduğunu belirten Pekcan, “Ülkemiz pek çok alanda olduğu gibi e-ticaret alanında da oldukça iddialı ve gelişime açık bir konumdadır. Genç, dinamik ve iletişim teknolojilerine yatkın bir nüfusumuz var. Ayrıca ülkemizin jeo-stratejik konumundan ötürü ticaretin lojistiğinde avantajlarımız söz konusu” dedi.TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını hatırlatan Pekcan, Türkiye nüfusunun yüzde 75,3’üne karşılık gelen yaklaşık 63 milyon kişinin internet erişiminin olduğunu söyledi. 58 milyon vatandaşın da cep telefonları üzerinden internete ulaştığını vurgulayan Pekcan, “Bu çerçeveden bakıldığında küresel e-ticaret pazarında önemli ve belirleyici bir aktör olma özelliğimiz her geçen gün artmaktadır. E-ticaret bilgi sistemimizi oluşturduk ve Türkiye’nin ilk e-ticaret bilgi istatistiklerini önümüzdeki hafta paylaşıyor olacağız” ifadelerini kullandı.E-ticaretin güçlü, güvenli bir altyapıyla sürdürülmesinin öneminden bahseden Pekcan, “Bu çerçevede, güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularındaki beklentilerin karşılanması; endişelerin giderilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenirliğinin tesis edilmesi amacıyla e-ticarette Güven Damgası Sistemini oluşturmuş bulunmaktayız” diye konuştu.TOBB’un Güven Damgası Sağlayıcı (GDS) olarak yetkilendirildiğini ifade eden Pekcan, “Sisteme gönüllülük esasına göre dâhil olmak isteyen e-ticaret siteleri, ‘www.guvendamgasi.org.tr’ sitesi üzerinden başvuruda bulunabiliyorlar. Güven damgası ile ilgili başvurular Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ esas alınarak değerlendirilecektir. Kriterlere uyduğu tespit edilen e-ticaret sitelerine güven damgası tahsis edilecektir. Güven damgası sahibi e-ticaret siteleri, Tüketicinin korunması, kişisel veriler, ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuata uygun davranacak, güvenilir bir otorite tarafından denetlenmiş olacaklar. Bu siteler, bilgilerin yalnızca internet sitesi ve ilgili kullanıcı tarafından görülmesini sağlayan sertifikalar kullanacaklar; belli aralıklarla yapılan testlerle güvenlik açıkları tespit edilebilecek. Alıcıların siparişi hakkında bilgi alabilmesini, talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde değerlendirilmesi de sağlanacak. Malın stok bilgisi, içeriği, ölçüleri gibi özelliklerine ilişkin pek çok ayrıntıya sitede yer vermek durumunda olacaklar. Ayrıca, alıcıya siparişinin durumu hakkında bilgi ve kargo takip imkanları sunacaklar” dedi.Güven Damgası sisteminin e-ticaret yapan küçük işletmelerin güven algısı oluşturabilmeleri için imkan sağlayacağını söyleyen Pekcan, “Ülkemiz özel sektörünün en önemli çatı kuruluşu olan TOBB’un; güven damgası sağlayıcısı olarak rolünü etkinlikle yürüteceğine olan inancımız tam. Ülkemizde e-ticaret alanında tüm hizmet sağlayıcılarını bu damgayı almaya davet ediyorum. Tüm işletmelerimizin bu damgayı alabilmesi ve vatandaşlarımızın bu damgaya ilişkin farkındalıklarının artması için TOBB ile birlikte tanıtım faaliyetlerini sürdüreceğiz. Bu çerçevede, güven damgası mekanizmasının e-ticaret sektörümüze ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.Ticaret Bakanlığının Türkiye’nin dijital ekonomiye geçiş sürecinde öncü ve örnek bir kurum olma vizyonunu hatırlatan Pekcan, bu alanda pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Pekcan, daha önce ‘Dijital Gümrük Projesi’, ‘Tek Pencere Sistemi’ ve ‘E-ticaret Gümrük Beyan Sistemi’ ile gümrük işlemlerinin dijital platformlara taşındığını söyledi.Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye’nin dijital ekonomi alanında atacağı adımları hızlandırmaya, bu konuda projeler üretmeye devam edileceğini belirten Pekcan, “Bu çalışmaların en önemli boyutlarından birisi de e-ticaret. Tüm paydaşlarımızla, sektör aktörleri ile ve ticaret erbabımızla birlikte, e-ticaretin getirdiği fırsatları en iyi şekilde kullanıp, üretim ve ihracatımızı geliştireceğiz. Bugün burada e-ticaret altyapısının ve güven duygusunun güçlendirilmesi için e-ticarette güven damgası sisteminin tanıtımı için bir araya geldik. Bu vesileyle, bir kez daha ilgili tüm firmalarımızı ve sektör temsilcilerini, ‘guvendamgasi.org.tr’ adresi üzerinden başvurarak, güven damgası sahibi olmaya davet ediyorum. Tüm e-ticaret sitelerimizi, ülkemizin e-ticaretteki kalite öncelikleri ile uyumlu biçimde, güven damgalarını alarak faaliyetlerini sürdürmeye davet ediyorum” dedi.TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, Ruhsar Pekcan liderliğinde Ticaret Bakanlığının Covid-19 salgını sürecinde ticaretin devamına yönelik çok sayıda yeniliğe imza attığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “E-ticareti kayıt altına almak üzere ‘Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ kuruldu ve 20 bine yakın firma kayıt altına alındı. Yine geçtiğimiz ay ‘E-ticaret Olarak Kobilerin Yanındayız’ kampanyası başlatıldı. 28 firmamız KOBİ’lere yönelik avantajlı paketlerle bu kampanyaya katıldı” şeklinde konuştu.TOBB olarak şirketlerin dijital dönüşümleri için yoğun bir çaba içerisinde olduklarına değinen Hisarcıklıoğlu, “2016 yılında kurduğumuz E-ticaret Meclisimiz bünyesinde, Türkiye’nin en büyük e-ticaret kuruluşlarını ve bu alanı düzenleyen kamu kurumlarımızı bir araya getirdik. İçinde bulunduğumuz salgın süreci, dijital dönüşümü daha da hızlandırdı. Tabi dijital dünyadaki bu değişim geleneksel ticareti de dönüştürmektedir. Özellikle korona virüs süreci bize elektronik ticaret yoluyla, ihtiyaçlarımızı hem daha hızlı ve hem de daha kolay karşılayabildiğimizi gösterdi. Ancak e-ticaretin getirdiği kazanımlardan henüz tam anlamıyla faydalanamıyoruz. Ülkemizde internet kullanıcılarının online alışveriş yapma oranı her geçen gün artsa da dünya ortalamasının oldukça gerisinde” ifadelerini kullandı.Türkiye’de çevrimiçi alışverişin önündeki en büyük engelin güven eksikliği olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Tüketiciler, kredi kartı bilgilerini ve kişisel verilerini kesinlikle paylaşmak istemiyor. Yasal çerçeveye uygun hazırlanmayan mecralar da maalesef bu sorunları körüklüyor. Kötü bir tecrübe, günün sonunda bütün sektöre zarar vermektedir. İşte bu güven sorununun önüne geçebilmek için Ticaret Bakanının da yoğun gayretiyle e-ticarette ‘Güven Damgası’ hayatımıza girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Ticaret Bakanlığı himayelerinde, e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye başladık. Güven damgası almış olan şirketlerimiz, bir yandan güvenli altyapıyla hizmet sunarken, bir yandan da fiyatların kontrolsüz artmaması için gerekli denetimlerini kendi içlerinde yapıyorlar” diye konuştu.İnternet sitelerinin teknik altyapısını Ticaret Bakanlığının yayımlamış olduğu mevzuata uygun tasarladıklarına değinen Hisarcıklıoğlu, “Düzenli olarak yaptırdıkları sızma testleriyle müşteri verilerini, olası internet korsancılığına karşı koruyorlar. 100’den fazla kriteri kontrol ederek, ilgili şartları sağladığını kanıtlayan e-ticaret sitelerine, sürecin sonunda ‘güven damgası’ veriyor ve internet sitelerinde ‘TR-GO’ logosunu yerleştirmelerine izin veriyoruz. Ayrıca Birliğimiz bünyesinde kurduğumuz şikayet hattımızla, tüketicilerimiz ve güven damgası almış e-ticaret sitelerimiz arasında köprü vazifesi görüyoruz” dedi.Bu yıl Ocak ayında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ev sahipliğinde güven damgası almaya hak kazanan ilk 12 e-ticaret sitesine güven damgalarını törenle takdim ettiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:“Her geçen gün güven damgasına ilişkin farkındalık artıyor, bu da bizi oldukça mutlu ediyor. Güven damgası alan ilave 6 şirketimizle birlikte, bugün sayımız 18’e çıkıyor. Güven damgası sahibi e-ticaret firmalarımızın katılımıyla, tüketicilerimiz için elektronik ticarette ‘Güvenilir Damga’ bu kampanyayla bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz. ‘Gönül rahatlığıyla’ sloganımızla kampanyamızı başlatıyor ve tüketicilerimize gönül rahatlığıyla bu sitelerden alışveriş yapabilirsiniz diyoruz. Güven Damgasını anlatan videomuzu, ‘Gönül Rahatlığıyla’ hastagi ile tüm sosyal mecralarda yayımlayacağız. Önümüzdeki aylarda tüketicilerimiz ve güven damgası almamış olan e-ticaret sitelerimiz için, farklı konseptteki videolarımızı yayımlamaya başlayacağız. Tüm vatandaşlarımıza, ‘Güven Damgası’ almış sitelerimizi tercih etmeleri çağrısı yapıyorum.”Video konferans yöntemi ile gerçekleşen tanıtım toplantısına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra; Gitti Gidiyor CEO’su M. Öget Kantarcı, Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Modonisa Genel Müdürü Sami Güzel, PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler CEO’su Hakan Çevikoğlu, Sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, Pegasus Hava Taşımacılığı CEO’su Mehmet T. Nane, Trendyol Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Acar, Sefamerve Yönetim Kurulu Başkanı Metin Okur, Sarar Büyük Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Ece Sarar, Arçelik Pazarlama Direktörü Erhan Akdoğan, Farmasi Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ceylan, Migros Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın, Sigortam.net Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa E. Say, Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, N11 Yönetim Kurulu Üyesi İzi Adato, Ebebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, BEKO ve Avansaspro firmalarının temsilcileri katıldı.