Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`E-ticarette hem fırsat hem de destek var`

20.07.2020 10:21

Son güncelleme : 20.07.2020 10:28
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, salgın sürecinin e-ticaretteki fırsatları artırdığını belirterek, "E- ticarette fırsatların yanında destek de var. Özellikle KOBİ`lerimiz bunları değerlendirmeli." ifadelerini kullandı.



AA

İSTİB açıklamasında görüşlerine yer verilen İSTİB Başkanı Ali Kopuz, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının alışveriş alışkanlıklarını hızla  değiştirdiğini aktararak, içinde bulunulan dönemde e-ticaretin öneminin daha iyi anlaşıldığını ve yıllar sürecek gelişmenin aylar içinde gerçekleştiğini ifade  etti.

Birkaç ay içinde hem e-ticaret hacmi hem de internet alışverişinde ilk  kez kullanılan kredi kartlarının sayısının olağanüstü derecede arttığını  vurgulayan Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu durum e-ticaretin yarınının bugün yaşanmaya başladığının en güzel  göstergesi. Fırsatlar artıyor ve hepimiz bunun farkındayız. Ancak e-ticarete  verilen desteklerin yeterince farkında değiliz.

Son zamanlarda KOBİ'lerin yeni ekonomiye uyum sağlaması için birçok  destek açıklandı. Firmalarımız bu desteklerden yararlanma konusunda daha aktif  olmalı. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK'ın e-ticareti destekleyen  çalışmaları var. Üstelik bu desteklerin yanında konuyla ilgili eğitimler de  veriliyor."

"KOBİ'LER FIRSATLARI KAÇIRMAMALI"

Kopuz, bu desteklerden yararlanan firmaların da olduğunu belirterek,  "Örneğin, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, nisan sonunda başlattıkları  'e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasından 135 bin KOBİ'nin  yararlandığını ifade etti. Üstelik bu KOBİ'lerden 3 bin tanesi ilk defa e-ticaret  işlemi gerçekleştirdi. Bu çok önemli bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

İlk defa işlem gerçekleştiren firmaların daha fazla olması gerektiğini  aktaran Kopuz, şu ifadeleri kullandı:

"E-ticarete entegre olmamış KOBİ’miz kalmamalı. Tüm KOBİ'lerimizin bu  kampanyadan yararlanmasının, işletmelerinizin geleceği için büyük önem taşıdığını  düşünüyorum. Ticaret Bakanlığımız, e-ticaret sitesi üyelik giderlerinin önemli  kısmını karşılıyor, web sitesi üyeliği giderlerini destekliyor, gerektiğinde  yazılım giderlerine de katkıda bulunuyor.

Buna ilaveten, Sayın TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, e-ticaret  platformları için vergi oranlarının düşürülmesi talebini ilgili bakanlarımıza  iletti. E-ticarette yer almak için en doğru zamandayız. KOBİ'lerimiz bu  fırsatları kaçırmamalı."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:13119.102
Değişim :  0,27% |  315,78
Açılış :  118.844  
Önceki Kapanış :  118.786  
En Yüksek
119.130 En Düşük
118.583
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.510,40 16.343.465 % 10,00  
PKENT 445,50 933.768 % 10,00  
BERA 7,93 4.796.722 % 9,99  
BFREN 606,50 2.857.222 % 9,99  
FMIZP 80,55 8.598.401 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5823 8,6254 % -0,10  
Frank 7,2627 7,3064 % -0,17  
Riyal 1,8227 1,8318 % 0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 -0,92  
Altın Gr. 399 399 0,12  
Cumhuriyet 2.593 2.615 15,80  
Tam 2.671 2.683 16,20  
Yarım 1.297 1.313 8,00  
Çeyrek 650 657 3,90  
Gümüş.Ons 19,30 19,33 -0,01  
Gümüş Gr. 4,26 4,27 -0,00  
B. Petrol 42,80 42,80 -0,34  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru