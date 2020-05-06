Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi ECB`nin, Almanya Federal Anayasa Mahkemesi`nin kamu varlıkları alım programına (PSPP) ilişkin kararını not ettiğini açıkladı.
ECB, Almanya mahkemesi kararını not etti
06.05.2020 14:15
Son güncelleme : 06.05.2020 14:15
DHA
Anayasa Mahkemesi'nin ECB'nin varlık alım programı ile yetkilerini aştığı yönündeki kararını değerlendiren ECB Yönetim Konseyi'nin açıklamasında, "ECB, Almanya Federal Anayasa Mahkemesi'nin PSPP'ye ilişkin kararını not etti" denildi.
PSPP'nin yasal olduğu konusunda daha önce Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı kararın anımsatıldığı açıklamada, "Yönetim Konseyi, enflasyonun orta vadeli hedef ile tutarlı seviyelere yükselmesini sağlama görevi çerçevesinde gereken her şeyi yapmaya tamamen bağlı" denildi.
Almanya Anayasa Mahkemesi'nin ECB'nin PSPP'nin Almanya Anayasası'na kısmen aykırı olduğu yönündeki kararı değerlendirmek için toplanan ECB Yönetim Konseyi'nin açıklamasında, enflasyonu hedeflenen düzeylere geri getirme görevini yerine getirmek için gereken her şeyi yapma taahhütüne bağlı olduğu da vurgulandı.
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