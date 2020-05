ECB, Almanya mahkemesi kararını not etti













DHA

Anayasa Mahkemesi'nin ECB'nin varlık alım programı ile yetkilerini aştığı yönündeki kararını değerlendiren ECB Yönetim Konseyi'nin açıklamasında, "ECB, Almanya Federal Anayasa Mahkemesi'nin PSPP'ye ilişkin kararını not etti" denildi.PSPP'nin yasal olduğu konusunda daha önce Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı kararın anımsatıldığı açıklamada, "Yönetim Konseyi, enflasyonun orta vadeli hedef ile tutarlı seviyelere yükselmesini sağlama görevi çerçevesinde gereken her şeyi yapmaya tamamen bağlı" denildi.Almanya Anayasa Mahkemesi'nin ECB'nin PSPP'nin Almanya Anayasası'na kısmen aykırı olduğu yönündeki kararı değerlendirmek için toplanan ECB Yönetim Konseyi'nin açıklamasında, enflasyonu hedeflenen düzeylere geri getirme görevini yerine getirmek için gereken her şeyi yapma taahhütüne bağlı olduğu da vurgulandı.