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ECB, Romanya için 4,5 milyar euroluk repo hattı açtı

05.06.2020 16:49

Son güncelleme : 05.06.2020 16:49
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Romanya Merkez Bankası (BNRO) için 4,5 milyar euroluk repo imkanı açtığını açıkladı.



AA

ECB’den yapılan açıklamada, iki bankanın Kovid-19 şokundan dolayı finansal piyasaların aksamadan çalışmasına yönelik yeni bir repo hattı açılması için anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, repo hattının 31 Aralık 2020’ye veya gerektiği sürece yerinde kalacağı belirtilerek, hattın amacının da Romanya Merkez Bankası’nın ülkedeki finansal kurumlara euro likiditesi sağlaması olduğu vurgulandı.




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