ECB bankaların kar payı dağıtımı yasağı süresini uzattı













DHA

ECB'den yapılan açıklamada, ayrıca bankaların konjonktürle aynı yönde hareket etmek zorunda kalmamaları için sermaye ve likidite tamponlarını doldurmaları için yeterli zaman verileceği belirtildi.ECB açıklamasında ayrıca, corona virüsün ekonomik yansımalarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için bankaların sermaye ve likidite tamponlarını kullanmalarına izin verdiği süreyi de uzattı.ECB izlediği bankaların "pandemi kaynaklı baskılara dayanabileceğini, ancak durumun kötüleşmesi halinde banka sermayesinin belirgin ölçüde tükenebileceğini" açıkladı.