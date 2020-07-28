Avrupa Merkez Bankası (ECB) Euro Bölgesi`ndeki bankaların kar payı dağıtmamalarına ilişkin tavsiye kararını yıl sonuna kadar uzattı.
ECB bankaların kar payı dağıtımı yasağı süresini uzattı
28.07.2020 13:07
Son güncelleme : 28.07.2020 13:07
DHA
ECB'den yapılan açıklamada, ayrıca bankaların konjonktürle aynı yönde hareket etmek zorunda kalmamaları için sermaye ve likidite tamponlarını doldurmaları için yeterli zaman verileceği belirtildi.
ECB açıklamasında ayrıca, corona virüsün ekonomik yansımalarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için bankaların sermaye ve likidite tamponlarını kullanmalarına izin verdiği süreyi de uzattı.
ECB izlediği bankaların "pandemi kaynaklı baskılara dayanabileceğini, ancak durumun kötüleşmesi halinde banka sermayesinin belirgin ölçüde tükenebileceğini" açıkladı.
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