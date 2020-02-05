Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa iş piyasalarının kısa vadeli belirsizlikle karşı karşıya olduğunu, uzun vadede de ufkun değişmekte olduğu uyarısı yaptı.
ECB Başkanı uyardı! Belirsizlikle karşı karşıya
05.02.2020 16:11
Son güncelleme : 05.02.2020 16:11
DHA
Paris'teki bir toplantıda konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, kısa vadeli belirsizliklerin daha çok, "ticaret anlaşmazlıkları, jeopolitik gelişmeler ve şimdi de coronavirüs salgınının küresel büyüme üzerinde yaratması beklenen olumsuz etkisi" gibi küresel riskler kaynaklı olduğunu vurguladı.
Lagarde, diğer yandan "Avrupa otonomisinin" oluşturulması ve iklim değişikliğine bağlı gelişmelerin yansıdığı uzun vadeli resmin geniş kapsamlı değişiklikler yolunda olduğunu vurguladı.
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