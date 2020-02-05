ECB Başkanı uyardı! Belirsizlikle karşı karşıya













DHA

Paris'teki bir toplantıda konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, kısa vadeli belirsizliklerin daha çok, "ticaret anlaşmazlıkları, jeopolitik gelişmeler ve şimdi de coronavirüs salgınının küresel büyüme üzerinde yaratması beklenen olumsuz etkisi" gibi küresel riskler kaynaklı olduğunu vurguladı.Lagarde, diğer yandan "Avrupa otonomisinin" oluşturulması ve iklim değişikliğine bağlı gelişmelerin yansıdığı uzun vadeli resmin geniş kapsamlı değişiklikler yolunda olduğunu vurguladı.